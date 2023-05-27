新华社纽约5月26日电（记者刘亚南）美国财政部长耶伦26日把美国政府最早出现债务违约的日期从此前估算的6月1日推迟到6月5日，这将为美国会两党就债务上限谈判留出更多时间。

耶伦当天致信美国会领导人表示，基于最新数据，如果国会不提高或暂停债务上限，估计到6月5日财政部资金将不足以履行支付义务。财政部在6月前两天超过1300亿美元的支出计划将让其资金处于极低水平。在6月5日开始的一周，财政部还将按计划支出约920亿美元，预计届时资金将不足以履行支付义务。

耶伦警告说，等到最后一刻暂停或提高债务上限可能导致企业和消费者信心严重受损，纳税人短期借贷成本上升和美国信用评级受到负面影响。

耶伦此前致信国会领导人表示美国最早可能在6月1日出现债务违约，但这一说法开始受到一些国会议员的质疑，也比一些研究机构测算的日期略早。

国际评级机构惠誉24日晚宣布，由于美国党派之争阻碍国会两党就解决债务上限问题达成协议，该机构已将美国长期外币发行人违约评级列入负面观察名单。

债务上限是美国国会为联邦政府设定、为履行已产生的支付义务而举债的最高额度。触及这条“红线”，意味着财政部借款授权用尽。美国政府今年1月19日已触及31.4万亿美元的债务上限，财政部随即采取“非常规措施”以避免债务违约，但这些临时措施所筹集的资金即将耗尽。

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