新华社亚的斯亚贝巴5月25日电

（国际观察）一甲子岁月峥嵘 非洲团结自强开新篇

新华社记者汪平

非洲联盟（非盟）的前身非洲统一组织（非统）25日迎来成立60周年的日子。人们的目光聚焦在这片古老大陆。

60年前，非统宣告成立，开启了非洲国家联合自强、共同发展的新篇章。60年来，非盟接过历史的接力棒，团结带领非洲国家在发展振兴的道路上阔步前进，引领非洲国际地位和影响力不断提升。与此同时，中非友谊历久弥坚，双方休戚与共、守望相助，合作不断向全方位、多层次、高质量方向发展，向着构建更加紧密的中非命运共同体的新目标迈进。

团结统一的象征

1963年5月25日，在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，31个非洲独立国家领导人通过并签署了《非洲统一组织宪章》，决定成立非统。5月25日也被定为“非洲日”。自此，非统成为非洲最大的区域性组织，是非洲大陆团结与统一的象征。2002年7月，非盟正式取代非统，肩负起维护非洲和平与稳定、实现非洲发展与复兴的神圣使命。

非统成立后，非洲的独立解放运动蓬勃发展。非盟委员会主席穆萨·法基25日评价说，非统的成立是集体追求政治自由、和平和社会繁荣的结果，这是非洲大陆发展的先决条件。自成立以来，非统在促进非洲各国人民间谅解和国家间合作方面发挥了重要作用，使所有成员在国际政治舞台上就非洲共同关心的问题采取协调一致的立场，有效捍卫了非洲利益。

非盟取代非统后，在机构建设和政策引领、经济一体化、和平与安全等方面取得诸多成就。2021年1月，非洲大陆自贸区正式启动，非洲经济一体化进程取得突破性进展。去年6月，世界银行与非洲大陆自贸区秘书处共同发布报告认为，非洲大陆自贸区有望为非洲带来巨大发展机遇，预测到2035年，非洲国家有望新增1800万个就业岗位，帮助5000万人摆脱极端贫困。

非盟还在冲突预防管理、冲突后重建及和平建设等方面取得突出成就。去年11月，在非盟主导下，埃塞政府和反政府组织“提格雷人民解放阵线”在南非达成和平协议，决定结束在埃塞北部长达两年的武装冲突。

与此同时，专家指出非洲是发展中国家最集中的大陆，如今面临着维护地区和平、实现经济复苏、应对气候变化、缓解粮食供给紧张等重重挑战。非盟需要带领非洲国家进一步加强团结合作，更加充分地发挥其自然禀赋优势，从而激发出更大的发展潜力。

中非关系驶入“快车道”

不管国际形势如何变化，中非友好合作一如既往。如今，中国切实践行真实亲诚对非政策理念和正确义利观，中非关系发展按下了“加速键”，驶入了“快车道”，迈入构建更加紧密的中非命运共同体的新时代。

中非合作不断深入，给非洲民众带来越来越多的实惠。在东非的非洲之角，蒙内铁路和亚吉铁路延绵千里，构筑起地区发展的“两轴”；在西非的塞内加尔，乡村打井工程解决了该国七分之一人口的吃水用水问题；在南非，德阿尔风电项目年发电量超过7.5亿千瓦时；在北非的阿尔及利亚，面额500第纳尔纸币上的阿尔及利亚一号通信卫星由中国研制和发射，其信号可以覆盖该国全境。

中非坚持携手前行，打造构建人类命运共同体的生动范例。中国医疗队驻守在40多个非洲国家，中国援非医疗队员在同埃博拉等疾病的抗争中守护生命；从印度洋岛国马达加斯加到西临大西洋的塞内加尔，中国农业专家和非洲兄弟在田间地头共同劳作，分享减贫经验；在吉布提、埃及、埃塞俄比亚等国，一所所鲁班工坊为非洲发展职业教育增添助力。

肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔表示，在中国支持下，非洲取得了可喜的发展成果。中国和非洲人口相加约占世界总人口的三分之一，非中密切合作，构建高水平中非命运共同体，对于促进全人类福祉至关重要。

埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学教授科斯坦蒂诺斯·贝尔胡特斯法表示，中非双方在重大国际和地区问题上密切协调配合，展现了务实合作，维护了多边主义精神，堪称国际合作的典范。

独行快，众行远。中非如今都站在新的历史起点上，正迎来新的重要机遇，将继续心手相联，奋勇向前，加强发展战略对接，共同促进双方合作提质升级，全力构建高水平中非命运共同体，创造更加美好的未来。

(责编：贾文婷、徐祥丽)