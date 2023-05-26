新华社北京5月26日电 俄罗斯外交部25日说，俄方已召见德国、瑞典和丹麦驻俄大使，抗议三国对“北溪”天然气管道爆炸事件的调查“完全没有结果”。

俄外交部在一份声明中说，三国都故意拖延调查，且试图隐瞒爆炸的幕后黑手。俄方对调查的不透明性以及三国在调查中拒绝与俄方接触感到不满。

这张瑞典海岸警卫队2022年9月28日发布的航拍照片显示的是，“北溪-1”天然气管道泄漏大量气体。新华社发（瑞典海岸警卫队供图）

2022年9月，由俄罗斯经波罗的海向欧洲输送天然气的“北溪”管道遭遇爆炸，各方普遍认为这一事件系“蓄意破坏”。丹麦、瑞典和德国随后分别开始独立调查。俄罗斯曾多次呼吁共同调查，但被西方国家拒绝。

2023年2月8日，美国知名调查记者西摩·赫什发文爆料说，“北溪”管道系被美国情报部门和美军秘密破坏。美国政府对此予以否认。究竟是谁炸毁了“北溪”管道，目前尚无定论。

俄外交部在最新声明中说，俄方认为“真正的犯罪者是一些众所周知的国家”，一些国家“试图把水搅浑”。

声明说，俄方将继续努力确保德国、丹麦和瑞典在俄方参与的情况下进行“客观调查”。（郑昊宁）

(责编：苏缨翔、崔越)