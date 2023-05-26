新华社联合国5月25日电 中国常驻联合国代表张军25日表示，国际社会应为非盟维和行动供资给予积极支持，期待安理会推动有关问题尽早取得实质性进展。

张军当天在安理会非盟自主维和行动供资问题公开会上发言说，今年2月，非盟峰会通过共识文件，强调要为非盟维和行动提供充足、可预测、可持续的资金，呼吁联合国提供支持。非洲国家的诉求是正当合理的，国际社会要高度重视，积极提供支持。

张军强调，处理非盟维和供资问题，要体现以非洲方式解决非洲问题的根本原则。非盟维和行动接受联合国资助后，仍然是非盟的行动。要解决的是融资问题，而不是把非盟部队改造成另一支联合国维和部队。

他指出，保护人权是维和行动任务的一部分，但应该放在适当的位置。不能以人权问责条款问题为理由，长期拖延供资方案的讨论，迟迟不做决定。

张军表示，通过联合国会费提供支持，应该作为非盟现有供资方式的补充。传统发达国家出资方不能因此减少对非洲的资金支持，不能仅仅把本来就计划向非洲提供的捐款换个名目交给联合国，而推卸掉自身对非洲的历史责任。

他说，非洲面临的安全挑战多种多样，非盟未来自主维和的模式也不尽相同，对供资方案不应该搞一刀切。政治决定做出后，应该减少程序上的繁文缛节，尽量由非盟而不是联合国对预算编制和执行进行微观管理。非盟维和行动的供资问题要与联合国维和行动的改革通盘考虑。中方支持对联合国的一些维和行动进行果断、必要的精简和优化，把节省出来的资源更好支持非盟维和行动。

张军说，中国坚定支持非洲提升自主维和能力，支持为非盟自主和平行动提供充足、可预测、可持续的资金支持。中方期待安理会以此次会议为契机，坚持务实态度和成果导向，推动有关问题尽早取得实质性进展。

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