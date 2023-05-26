新华社北京5月26日电 美国北卡罗来纳大学研究人员开发出一种新疗法，利用超声波技术和棕榈油酸破坏细菌的两重防御，提高抗生素对慢性伤口部位耐药菌的杀伤力，并在动物实验中取得成功。

研究团队日前在美国《细胞·化学生物学》杂志上发表论文说，该方法可使糖尿病小鼠慢性伤口处的耐甲氧西林金黄色葡萄球菌减少94%，一部分小鼠伤口处的细菌完全被清除。

耐甲氧西林金黄色葡萄球菌又被称作“超级细菌”，对多种抗生素具有耐药性，是许多慢性伤口久治不愈的主要原因。这种细菌分泌的多糖、蛋白质等物质会形成生物被膜，将细菌包裹在内，人体免疫细胞和药物分子都难以穿透被膜。此外，被膜内部的细菌有一部分会进入休眠状态，形成对药物具有耐受力的持留菌，一旦有机会就恢复繁殖。

研究人员在小鼠伤口部位涂上超声诊断用的相变造影剂，然后对伤口发射超声波，造影剂液滴汽化形成的微泡会冲击细菌的被膜，使其变得易于穿透。随后，棕榈油酸分子会嵌在细菌表面，为抗生素分子打开通道。通过这种方法，原本对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌无效的抗生素庆大霉素分子可进入持留菌内部并将其杀死。

研究人员说，这项技术为对抗耐药菌提供了新思路，还可能用于向癌细胞输送化疗药物，或运载用于基因治疗的分子以修补受损细胞。

(责编：苏缨翔、崔越)