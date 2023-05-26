本报莫斯科5月25日电 （记者于宏建、肖新新）中共中央政治局委员、中央政法委书记陈文清24日在俄罗斯出席第十一届安全事务高级代表国际会议并发表讲话。109个国家和国际组织的代表参加会议。

陈文清说，习近平主席提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，核心思想就是团结合作。中国将始终胸怀天下，在坚持维护自身安全的同时推进国际共同安全，积极参与完善全球安全治理，为建设普遍安全、更加美好的世界作出不懈努力。

陈文清还出席了上海合作组织成员国代表团团长会晤、金砖国家代表团团长会晤，分别同俄罗斯对外情报局局长纳雷什金和部分与会国家代表团团长举行双边会见，就加强团结协作，推动建设新型国际关系达成共识。

22日，陈文清与俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫共同主持中俄执法安全合作机制第八次会议。陈文清表示，习近平主席3月成功访俄，同普京总统就两国继续开展执法安全合作机制框架下的互信对话达成重要共识。中方愿同俄方制定好合作措施，践行共同、综合、合作、可持续的安全观，共同落实全球安全倡议，更好维护两国和国际社会安全利益。帕特鲁舍夫说，深化俄中全面战略协作伙伴关系是俄坚定不移的方针，以元首共识为指引，全面推进两国执法安全合作，将为俄中应对安全风险挑战提供有力支撑。

《 人民日报 》（ 2023年05月26日 02 版）

(责编：牛镛、杨光宇)