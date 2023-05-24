博鳌亚洲论坛5月24日在珠海发布《博鳌亚洲论坛创新报告2022》，报告称，亚洲正在成为全球科技进步的动力源。

“亚洲日益成为世界科技创新最有活力的增长极；科技创新中心呈现北美、欧洲、亚太三足鼎立新格局，中国跻身科创第一梯队。”博鳌亚洲论坛秘书长李保东说。

《博鳌亚洲论坛创新报告》是博鳌亚洲论坛权威品牌报告之一，已连续三年发布。本次报告解析了技术创新发展、专利布局、科技产业化、科技竞争以及科技创新中心发展等当前全球科技创新发展五大主要趋势。报告还介绍了当前全球科技创新法律政策环境，并阐述了技术研发、科技人才培养、科技投资与成果转化、科技创新链与产业链等四方面挑战。此外，报告还详细介绍了量子技术领域创新发展状况。

博鳌亚洲论坛秘书长政策顾问扎法尔说，亚洲正在成为全球科技进步的动力源和创新核心区域。“新时代亚洲科技创新实力的持续提升需要不断提高研发投入强度、强化自主创新水平、开展高水平交流合作。今天的中国正在成为创新型经济体，这将是推动中国经济增长的重要引擎，同时也为亚洲与全球注入增长动力。”扎法尔说。

据了解，博鳌亚洲论坛国际科技与创新论坛第三届大会将于9月19日至20日在珠海举办。大会以“创新引领绿色发展，科技赋能美好生活”为主题，召开一场全体大会，并设置多个分论坛。（记者王浩明、欧阳建嘉）

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