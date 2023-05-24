新华社北京5月24日电 5月24日，国家主席习近平同厄立特里亚总统伊萨亚斯互致贺电，庆祝两国建交30周年。

习近平指出，建交30年来，中厄关系历经国际风云变幻，双方始终真诚友好、携手共进，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持。前不久，伊萨亚斯总统成功对中国进行国事访问，我们就进一步深化两国关系以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，达成许多重要共识。

习近平强调，我高度重视中厄关系发展，愿同伊萨亚斯总统一道努力，以两国建交30周年为契机，巩固相互支持，加强全方位合作，推动中厄战略伙伴关系不断迈上新台阶。

伊萨亚斯表示，厄中友谊源远流长，中国为厄立特里亚人民争取民族独立提供了道义和物质支持。过去30年间，厄中关系持续发展。前不久，我成功对华国事访问，同习近平主席深入会谈。我很高兴地看到，厄中友好合作关系已提升至更高层面，涵盖各领域全方位的合作与协调。伊萨亚斯强调，我愿在这一喜庆时刻，再次表达对厄中两国战略关系前景的坚定信心和良好祝愿。

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