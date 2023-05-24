新华社北京5月24日电（记者郑明达）5月24日下午，国家主席习近平在人民大会堂会见来华进行正式访问的俄罗斯总理米舒斯京。

习近平请米舒斯京转达对普京总统的诚挚问候。习近平指出，今年3月，我对俄罗斯进行成功国事访问，同普京总统擘画了今后一个时期中俄关系发展和各领域合作蓝图。巩固好、发展好中俄关系，既是民心所向，也是大势所趋。希望双方继续发挥中俄合作空间大、前景广、动力足的优势，把各领域合作推向更高水平，不断丰富两国新时代全面战略协作伙伴关系的内涵。

习近平强调，中方愿同俄方在涉及彼此核心利益问题上继续相互坚定支持，在联合国、上海合作组织、金砖国家、二十国集团等多边舞台加强协作。双方要继续深挖潜力，提升经贸投资合作水平，健全双边合作体制机制，巩固和扩大能源、互联互通等合作基本盘，打造更多新的增长点。要继续扩大人文交流，开创民心相通新局面。中方愿同俄方及欧亚经济联盟各国一道，促进共建“一带一路”与欧亚经济联盟对接合作，推动形成更加开放的区域大市场，确保全球产业链供应链稳定畅通，为地区国家带来实实在在的利益。

米舒斯京转达普京对习近平的亲切问候和良好祝愿，表示，今年3月习近平主席对俄罗斯进行的历史性国事访问非常成功，开辟了俄中全面战略协作伙伴关系的新时代。俄方愿同中方认真落实两国元首达成的重要共识，充分利用两国总理定期会晤及相关合作机制，深化各领域务实合作。俄方愿同中方一道推动世界多极化进程，巩固以国际法为基础的国际秩序。俄方期待同中方进一步加强人文交流，使俄中友好世代相传。

王毅、何立峰、秦刚等参加会见。

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