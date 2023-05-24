新华社日内瓦5月23日电 专访：中国医疗队对亚非拉公共卫生事业发展产生深远影响——访红十字国际委员会卫生部门主管米凯拉·塞拉菲尼

新华社记者王其冰 陈俊侠 姜雪兰

红十字国际委员会卫生部门主管米凯拉·塞拉菲尼日前接受新华社记者专访时说，在非洲、亚洲和拉美等地区，中国援外医疗队的工作在减缓当地人道主义灾难、创建更美好的未来等方面产生了深远的影响。

塞拉菲尼说：“中国援外医疗队在世界各地不同语言区工作长达数十年，不仅越来越多地参与到对当地公共卫生事业的评估，而且对他们留下或襄助的当地公共卫生事业有深入了解，这包括与当地政府及其他机构的合作。”

今年恰逢中国援外医疗队派遣60周年。1963年，中国向阿尔及利亚派出第一支援外医疗队。截至今年2月，中国援外医疗队在全球56个国家的115个医疗点工作，其中近一半在偏远艰苦地区。

塞拉菲尼肯定中国援外医疗队在全球最需要医疗服务的地区所发挥的独特作用。她说，在很多发生冲突和暴力的国家和地区，红十字国际委员会成员看到中国援外医疗队和他们一起，为生活在那里的人群提供健康援助。红十字国际委员会与中国医疗队有机会展开工作交流和协调。

塞拉菲尼说：“我们看到，中国医疗队能够补充政府、卫生部门或人道主义行动组织无法独自应对的工作。”

塞拉菲尼指出，中国援外医疗力量在亚洲和非洲等地建立的医院发挥了至关重要的作用。红十字国际委员会正是通过这些特定医院，得以向当地社区提供服务。她举例说，在阿富汗南部坎大哈省，中国建造了一家医院，为当地广大民众提供医疗设施和服务，“被当地人称为‘中国医院’”。

“人们需要认识到中国是全球卫生事业的重要参与者，具有举足轻重的影响力。”塞拉菲尼说。

从1963年至今，中国向全球76个国家和地区累计派出医疗队员3万人次，诊治患者2.9亿人次。塞拉菲尼高度评价中国援外医疗队60年来获得的宝贵经验，称红十字国际委员会在培训其成员时也要他们学习中国医疗队的经验。

她强调，在涉及具体冲突地点的安全和安全管理时，如何分析实地情况，如何处理具体医疗案例，中国援外医疗队经验丰富，红十字国际委员会希望能够在此基础上与中国援外医疗队展开更多协作。

红十字国际委员会成立于1863年，总部位于瑞士日内瓦，旨在为受冲突和武装暴力影响的人提供援助，并积极推广保护战争受难者的法律。

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