新华社金沙萨5月23日电 专访：刚中基建合作切实惠及刚果（金）人民——访刚果（金）国务部长穆武尼

新华社记者史彧

刚果（金）国务部长兼基础设施和公共工程部部长穆武尼日前在首都金沙萨接受新华社记者专访时表示，刚中基础设施领域合作历史悠久、成果丰硕、潜力巨大，切实惠及刚果（金）人民。

刚果（金）总统费利克斯·安托万·齐塞克迪·奇隆博于5月24日至29日对中国进行国事访问。作为政府代表团成员，穆武尼临行前对记者说，上世纪70年代起，中国政府在刚果（金）援建了人民宫及烈士体育场等项目，两国逐步建立起深厚友谊。2020年，中国援建的上加丹加省综合示范医院正式移交，是两国基建合作又一范例。

“人民宫是刚果（金）议会所在地，能容纳8万人的烈士体育场经常举办重大活动。这些项目印证了两国基建合作源源不断的生机与活力。”他说。

最令穆武尼期待的，是今年年底将竣工的中非合作论坛北京峰会“八大行动”重点项目——中部非洲文化艺术中心。中心坐落在金沙萨凯旋大道，与人民宫及烈士体育场交相辉映。

穆武尼经常前往中心项目工地与中方人员交流。“在我看来，这是两国合作的又一靓丽名片。”他说。

穆武尼说，多年来，刚中基建合作为刚果（金）经济社会发展作出重要贡献。“中国企业修路架桥，让一系列基建项目落地，为当地人民带来福祉。”他说，刚果（金）在公路铁路等基础设施领域实现互联互通的需求巨大，两国基建合作潜力巨大、大有可为。

穆武尼表示，近年来，刚果（金）吸引越来越多中国企业投资，两国各领域合作前景光明。期待刚中经贸合作再创佳绩，助力两国实现互利共赢。

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