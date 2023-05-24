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俄专家：共建“一带一路”倡议有力促进欧亚经济一体化

2023年05月24日16:31 | 来源：新华网
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新华社莫斯科5月23日电（记者耿鹏宇 陈汀）俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所所长基里尔·巴巴耶夫日前在莫斯科接受新华社记者书面采访时表示，共建“一带一路”倡议正推动欧亚地区基础设施发展、吸引新的投资，有力促进欧亚经济一体化。

巴巴耶夫表示，“一带一路”是加强欧亚经济一体化的最重要方式之一，促进建立交通物流走廊，极大简化欧亚国家贸易流程，推动提升贸易规模。

巴巴耶夫说，“一带一路”与俄方提出的“大欧亚伙伴关系”建设协调发展，也与欧亚经济联盟框架下的活动相吻合。“欧亚经济联盟与中国的合作旨在加强经济联系，为商业发展和投资创造有利环境。俄中将共同推动欧亚大陆国家经济和生活水平迈上新台阶。”

巴巴耶夫认为，中国经济稳步增长，主要得益于发展高新技术、提高生产质量以及增加创新在经济中的比重。他表示，中国重视应用新科技、发展内需，这一战略已显现成效。

巴巴耶夫表示，中国经济还具有进一步增长的巨大潜力。中国积极投资新兴市场，发展对外经济项目，而俄中经济互补性强，加强双边经贸合作将惠及两国人民。

(责编：苏缨翔、崔越)

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