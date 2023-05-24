新华社联合国5月23日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯23日呼吁，国际社会需切实履行其保护陷入冲突中平民的承诺及国际人道法义务，确保平民免受战乱之苦。

古特雷斯当天在粮食安全与武装冲突中保护平民安理会公开辩论会上说：“平民长期以来遭受武装冲突的致命影响。现在是兑现我们保护他们承诺的时候了。”他呼吁国际社会采取行动，“打破致命的武装冲突和饥饿循环”。

古特雷斯说，去年在人口稠密地区部署的爆炸性武器受害者中，平民占94%。2022年，全球超过1.17亿人面临严重饥饿，而战争和不安全是罪魁祸首。

古特雷斯在讲话中也提到近来为减轻冲突对平民影响而采取的行动。这些行动表明，在保护平民方面已经取得一些进展，但仍需更多努力来解决这个“令人担忧的”问题。

古特雷斯说，去年11月，各国通过了《关于加强保护平民免遭在人口密集区使用爆炸性武器造成的人道主义后果的政治宣言》。此外，安理会还在去年12月通过了一项决议，旨在防止联合国的制裁伤害平民和阻碍人道主义行动。

在谈到安理会的特殊责任时，古特雷斯说：“在战争持续的地方，所有国家都必须遵守国际人道法，安理会各成员国负有特殊责任。”他敦促各国政府将国际人道法纳入本国法律、军事规则和训练，必须保证人道主义工作者的安全通行，必须停止对他们的袭击。

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