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2023年中国—加州经贸论坛在美国洛杉矶举行

2023年05月24日13:08 | 来源：新华社
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新华社洛杉矶5月23日电（记者高山 黄恒）聚焦清洁技术、电子商务及双边直接投资机遇主题的2023年中国—加州经贸论坛日前在美国加利福尼亚州洛杉矶举行，来自中美两国的400余名政界、工商界及学界代表出席活动，共商推动深化两国地方经贸往来和人文交流。

中国驻洛杉矶总领事郭少春在致辞中指出，中国—加州经贸论坛在经历疫情后首次重启，为推动两国地方政府和企业在各领域的务实双赢合作提供了机遇和平台。他强调，加州是美国各州中与中国经济合作最多的州之一，双方经贸合作具有广阔前景。

加州副州长康伊莲在致辞中强调中国是加州最重要伙伴之一，期待与中国加强在经贸、人文等多领域合作，特别是在发展清洁能源、应对气候变化等方面的合作大有可为。

作为本届论坛的主宾省，江苏欢迎美资企业加大对江苏先进制造、现代服务业等领域投资布局，共享江苏以及中国超大规模市场、高质量发展新机遇。

江苏省副省长方伟表示，江苏在中美经贸、人文等领域合作中具有重要地位，与加州是有着近40年交往史的友好省州，双方友好交往取得丰硕成果。他希望以此次论坛为新起点，深入交流合作，努力打造更多精品力作和标杆项目，为中美关系健康稳定发展不断作出新贡献。

中国机电产品进出口商会副会长刘春介绍，此次中国8个省区市通力合作、克服困难组织大型代表团来访加州，团组企业涵盖机械制造、电机电器、汽车汽配、节能环保、能源电力、电子商务、金融和贸易投资等多个领域。在当前形势下，中方的积极参与更加凸显合作诚意与两国地方合作的韧性。

中国—加州经贸论坛是“中国省与美国加州贸易投资合作联合工作组”框架下的经贸活动。本届论坛由中国驻洛杉矶总领馆主办，中国机电产品进出口商会和美国湾区委员会协办。来自江苏等8个省区市的130多名政府和企业代表参加了论坛。

(责编：苏缨翔、崔越)

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