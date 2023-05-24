人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

韩媒：日本企图利用G7峰会创造"欢迎核污水排海"舆论 最终失败

2023年05月24日09:03 | 来源：海外网
小字号

2.png

日韩两国民众在日本街头抗议游行（社交媒体截图）

海外网5月23日电据《韩民族日报》23日报道，日本政府定于今年夏季将福岛第一核电站含有放射性物质的核污水排入海洋，并企图在G7峰会上创造友好舆论，让其它国家“欢迎核污水排海”，最终走向失败。

日本广岛举行的G7峰会20日发表联合声明，里面提到了发生过爆炸事故的福岛第一核电站相关内容。声明中仅对拆除核电站一事表示出“欢迎”立场，却并未按日本最初的算盘“欢迎”核污水排海，只谈到“支持国际原子能机构独立进行检验，确保处理水排海不会对人体及环境产生任何危害”。

《韩民族日报》称，此次联合声明中关于核污水排海的内容，和4月16日G7气候和能源部长会议发布的联合声明如出一辙。《韩民族日报》还回顾了会议上演的一幕。日本经济产业相西村康稔说，日本以科学依据为基础而采取的“透明公开”行动“受到各方欢迎”。听到这番话，西村旁边的德国环境部长施特菲·莱姆克立即反驳道，德方虽然对东京电力公司及日本政府所做的努力表示敬意，但德国无法对核污水排海持欢迎意见。

《韩民族日报》表示，日本政府企图利用此次G7峰会得到各国支持，以便顺利推动核污水排海进程，但仍然走向失败。（海外网 王珊宁）

(责编：于洋、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部