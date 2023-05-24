日韩两国民众在日本街头抗议游行（社交媒体截图）

海外网5月23日电据《韩民族日报》23日报道，日本政府定于今年夏季将福岛第一核电站含有放射性物质的核污水排入海洋，并企图在G7峰会上创造友好舆论，让其它国家“欢迎核污水排海”，最终走向失败。

日本广岛举行的G7峰会20日发表联合声明，里面提到了发生过爆炸事故的福岛第一核电站相关内容。声明中仅对拆除核电站一事表示出“欢迎”立场，却并未按日本最初的算盘“欢迎”核污水排海，只谈到“支持国际原子能机构独立进行检验，确保处理水排海不会对人体及环境产生任何危害”。

《韩民族日报》称，此次联合声明中关于核污水排海的内容，和4月16日G7气候和能源部长会议发布的联合声明如出一辙。《韩民族日报》还回顾了会议上演的一幕。日本经济产业相西村康稔说，日本以科学依据为基础而采取的“透明公开”行动“受到各方欢迎”。听到这番话，西村旁边的德国环境部长施特菲·莱姆克立即反驳道，德方虽然对东京电力公司及日本政府所做的努力表示敬意，但德国无法对核污水排海持欢迎意见。

《韩民族日报》表示，日本政府企图利用此次G7峰会得到各国支持，以便顺利推动核污水排海进程，但仍然走向失败。（海外网 王珊宁）

(责编：于洋、崔越)