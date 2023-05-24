5月23日，新华通讯社总编辑吕岩松介绍智库报告情况。新华社记者 岳月伟 摄

新华社北京5月23日电（记者郑明达、朱超）中国—中亚通讯社论坛23日在北京举行，其间举行了《迈向现代化强国的发展密码——习近平经济思想的时代特质和实践价值》俄文版中亚首发暨视频版智库报告发布仪式。

新华通讯社总编辑吕岩松主持仪式。他说，习近平经济思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，是中国共产党不懈探索社会主义经济发展道路形成的宝贵思想结晶，也是理解中国式现代化理论和实践的关键所在，为破解全球性发展难题探寻答案，为充满不确定的世界持续提供发展动力。这份俄文版智库报告是新华社在习近平经济思想国际传播上的重要成果之一。报告首次面向中亚国家受众发布，将为各方进一步理解习近平经济思想提供权威解读。

出席论坛的哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦五国媒体机构负责人表示，中国成功走出一条具有中国特色的现代化道路，经济社会发展取得举世瞩目的成就，很多经验都值得各国学习借鉴。希望通过这份报告更加深入系统地了解习近平经济思想，也希望双方媒体加强智库研究等领域合作，为本国和地区发展建言献策。

今年3月上旬，新华社国家高端智库在北京发布这一智库报告中英文版。

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