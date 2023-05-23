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专访：美国推行贸易保护主义的结果将适得其反——访俄罗斯新社会研究所所长科尔塔绍夫 

2023年05月23日18:25 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科5月23日电 专访：美国推行贸易保护主义的结果将适得其反——访俄罗斯新社会研究所所长科尔塔绍夫

　　新华社记者安晓萌

　　俄罗斯新社会研究所所长瓦西里·科尔塔绍夫日前接受新华社记者专访时说，美国推行贸易保护主义的效果将适得其反，美国经济不仅无法从中受益，而且将面临陷入严重危机的风险。

　　科尔塔绍夫说，美国在自身经济发展强劲时在世界推行自由贸易，要求其他国家开放本国市场，经济低迷时则开始推行保护主义。他说，“保护主义是弱者的武器。”

　　目前，美国不遗余力地破坏国际贸易规则，企图制定新规则，继续推行贸易保护主义。科尔塔绍夫说，美国制定贸易规则旨在让本国经济和金融体系无限期主宰世界，然而目前的情况已经发生巨变。美国实际上已不再是全球经济霸主，却依然推行霸权政策。

　　科尔塔绍夫说，近几十年来，西方国家经济增长放缓，而新兴经济体增长迅速，对全球经济的影响不断扩大。世界经济出现新的力量平衡，发展中国家的竞争力有目共睹。这令美国等西方发达国家感到担忧，因此转向赤裸裸的保护主义，开始破坏市场规则和自己主导建立的世界贸易体系。

　　他说，美国认为在世界贸易组织规则下，自己已无法掌控全球贸易，在这种背景下，美国出手阻挠世贸组织争端解决机制上诉机构法官遴选，导致这一作为全球贸易“最高法院”的机构因缺员停摆，世贸组织争端解决功能也因此部分瘫痪。尽管如此，美国的企图无法得逞，因为发展中国家在全球的竞争力与日俱增。

(责编：刘洁妍、刘慧)

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