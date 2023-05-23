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通讯：十五载筑梦 助力中国与巴哈马友谊——中企巴哈马出海记

2023年05月23日18:25 | 来源：新华网
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　　新华社拿骚5月22日电 通讯：十五载筑梦 助力中国与巴哈马友谊——中企巴哈马出海记

　　新华社记者林朝晖

　　从巴哈马首都拿骚的国际机场出发前往市区，出租车便行驶在有着巴哈马“国门第一路”美誉的机场高速路上。司机颇为健谈，确认记者来自中国后，热情地介绍这条高速路由中国企业修建。“自从有了这条路，游客从机场前往度假村变得十分便捷。”

　　中国与巴哈马建交26周年之际，记者采访了这条机场高速修建方——巴哈马最大中资企业中建美国国际公司。

　　中建美国国际公司是中建美国公司旗下子公司，后者是中国建筑股份有限公司在美洲地区的全资分支机构。

　　中建美国国际公司副总裁居艮国介绍，中建美国国际通过旗下公司在巴哈马市场开展基础设施、房屋建造和房地产投资开发等业务，作为设计建造商实施巴哈马机场高速项目。该项目2010年9月底签约，2013年10月竣工。中方仅派遣少数骨干管理人员，主要雇用当地工人与施工设备。

　　蒂龙·贝内比是拿骚机场高速路边的加油站员工。他告诉新华社记者：“我在这里已工作近10年，见证了高速公路和加油站的建设。这么多年，机场高速一直保持非常好的状态，工程质量很棒，我们十分欣赏和感谢！”

　　除机场高速外，中建美国国际旗下子公司还在拿骚市中心独立开发建造了“新地标”城市综合体。这是该公司在拿骚投资开发的首个大型综合体项目，2021年7月正式投入运营。

　　巴哈马人均国内生产总值在西半球仅次于美国和加拿大，旅游业是第一大支柱产业。业内人士认为，“新地标”城市综合体正有力带动巴哈马旅游业发展，成为振兴首都经济的重要引擎、促进巴哈马经济复苏的催化剂。

　　“我2020年2月刚来工作时，这里还是工地，如今已是一个深受客户喜爱的港湾。”“新地标”综合体游艇码头负责人霍华德·平德对记者说。

　　居艮国说，中建美国公司是最早开拓美洲市场的中资企业之一，迄今在美洲实施了上千个项目，并成功进入美国主流工程承包和投资开发市场，在国际高端建筑市场获得高度认可。

　　巴哈马巴中友协主席莫克西日前接受记者采访时表示，中国企业的投资为巴哈马创造了很多就业机会，产生了非常积极的影响。

　　巴哈马总理戴维斯此前致信中建集团，肯定中国企业在推动巴哈马经济社会发展方面发挥的重要作用。他说：“自2009年以来，从机场高速路项目到大型度假村项目，再到‘新地标’开发，中国企业展示了丰富的投资建设经验和专业知识，为巴哈马人民创造了数以千计就业机会。我们期待未来更多的合作。”

(责编：刘洁妍、刘慧)

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