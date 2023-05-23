新华社洛杉矶5月22日电（记者黄恒）第六届中国国际进口博览会（进博会）美国推介会22日在此间举行，来自中美两国政府部门、行业协会和企业的400多人出席。

中国国际进口博览局副局长孙成海在致辞中说，中国和美国是当今世界两大经济体，两国在经济上的广泛交流与深度合作，有利于双方经济利益，有利于世界经济健康发展，“对中美两国关系和务实合作而言，进博会是一个难得的契机和平台”。

孙成海介绍了中国一系列扩大开放和提升贸易自由化、便利化的新举措，中国超大规模市场优势和为世界带来的机遇，以及前五届进博会取得的丰硕成果和第六届进博会的准备情况。

孙成海说，新一届进博会签约展览面积已超过28万平方米，报名企业数量超过850家。“目前，已有111家美国企业参展，展览面积超过5万平方米，其中五百强企业及龙头企业57家，展览面积超过4万平方米。”

洛杉矶市副市长埃琳·布罗马吉姆在致辞中说，洛杉矶市政府和加州地区贸易机构一直在向美国企业推介进博会，并支持它们参加进博会。今年洛杉矶和加州与进博会的合作更加紧密，期盼这种合作能为本地企业带来积极影响，使它们有机会与中国和世界分享更多优质产品。

(责编：刘洁妍、刘慧)