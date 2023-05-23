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苏丹停火协议生效　联合国敦促冲突双方休战

2023年05月23日16:49 | 来源：新华网
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新华社北京5月23日电 苏丹武装冲突双方签署的临时停火协议当地时间22日晚正式生效，联合国秘书长苏丹问题特别代表福尔克·佩尔特斯敦促双方休战。不过，苏丹首都喀土穆居民说，协议生效后，一些地方的战斗仍未停止，枪炮声不断。

苏丹武装部队与快速支援部队20日在沙特阿拉伯红海港口城市吉达签署停火协议，同意从喀土穆时间22日21时45分起休战一周。如果双方同意，停火可以延长。

5月2日，在埃及南部阿斯旺省的一处汽车站，一名工作人员为逃离苏丹进入埃及的难民发放水。新华社发（拉德万摄）

按照佩尔特斯的说法，这是双方一个多月来宣布的第七份停火协议，先前六份均未得到落实，双方互相指责对方先违反协议。

与先前六次停火不同，此次停火将受斡旋苏丹冲突的沙特和美国监督。沙特、美国、苏丹武装部队与快速支援部队四方将各派3名代表组成监督协调委员会。

美国“苏丹透明度与政策追踪”智库主管苏莱曼·巴勒杜分析，这份最新停火协议的履行状况将好于先前六份协议。“快速支援部队需要喘息机会，因为苏丹武装部队想把他们清除出喀土穆居民区，给他们很大压力。苏丹武装部队可能希望在喀土穆保持攻势，但他们将会认清，这样做会付出更加惨重的平民伤亡代价。”

这是4月18日在苏丹喀土穆拍摄的街头景象。新华社发（穆罕默德·海德尔摄）

根据停火协议，苏丹武装部队和快速支援部队应利用协议生效前的两天“通知各自部队、下令遵守”。据佩尔特斯向联合国安理会汇报，22日当天，交战双方并未减少军事动作。

据路透社报道，苏丹武装部队22日在喀土穆继续猛烈轰炸，快速支援部队领导人穆罕默德·哈姆丹·达加洛则发布录音，鼓舞麾下部队继续战斗。

协议生效几分钟后，当地居民听到喀土穆东部响起炮击声，尼罗河对岸的两座城市恩图曼和北喀土穆也传出枪炮声。

4月17日，由于武装冲突导致停水，苏丹喀土穆市民到尼罗河打水。新华社发（穆罕默德·海德尔摄）

佩尔特斯兼任联合国苏丹过渡时期综合援助团团长。他敦促苏丹冲突双方停火休战，以便平民早日安全撤出交战区、人道主义援助物资顺利送达给有需要的人。

据联合国估算，苏丹2500万人口中，逾半数需要人道主义援助。佩尔特斯说，保守估计，4月15日苏丹爆发武装冲突以来，该国已有700多人死于战火，包括190名儿童，另有大约6000人受伤，逾100万人流离失所，其中25万人逃到埃及、南苏丹和乍得等邻国。（王宏彬）

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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