新华社纽约5月22日电（记者刘亚南）美国财政部长耶伦22日警告，如果国会不采取措施提高联邦政府债务上限或暂停债务上限生效，美国政府“极有可能”在6月初陷入债务违约。

耶伦当天致信国会领导人说，从以往债务上限危机中得到的教训是，如果等到最后一刻才采取行动，可能会严重伤害企业和消费者信心，提高纳税人短期借款成本，并对美国信用评级带来负面影响。

这是今年5月以来耶伦第三次专门就债务上限问题致信美国国会领导人，敦促国会及时采取行动，以避免美国政府出现债务违约。

当天，美国总统拜登和国会众议院议长麦卡锡就债务上限问题再次会谈，双方均表示此次会谈具有“建设性”，但没有公布会谈取得的具体成果。拜登表示，债务违约不是选项，唯一的前进方向是努力达成两党均接受的协议，双方工作人员将继续谈判。

债务上限是美国国会为联邦政府设定、为履行已产生的支付义务而举债的最高额度。触及这条“红线”，意味着财政部借款授权用尽。美国政府今年1月19日已触及31.4万亿美元的债务上限，财政部随即采取“非常规措施”以避免债务违约，但这些临时措施所筹集的资金即将耗尽。

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