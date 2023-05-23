人民网海口5月21日电 （记者苑基荣）《区域全面经济伙伴关系协定》（以下简称RCEP）正式生效实施一年多来，其促进区域贸易投资增长与经济复苏的红利不断释放。5月21日，中共海南省委宣传部、中国日报社、中国（海南）改革发展研究院在海口共同主办“共建全球最大自由贸易区——2023 RCEP区域发展媒体智库论坛”。来自中国、韩国、日本、新加坡、菲律宾、老挝、缅甸、柬埔寨、马来西亚、印度尼西亚、澳大利亚、英国等国家的主流媒体、智库人士以及国际组织、驻华使馆官员和企业界共450余位代表参加本次论坛，共同围绕“共建全球最大自由贸易区”分享观点、交流思想，为推动区域交流合作积极建言献策。

2023 RCEP区域发展媒体智库论坛现场。中改院供图

海南省委常委、宣传部部长王斌指出，过去5年，海南坚决贯彻中央的决策部署，推动自由贸易港建设，实现了从顺利开局到进展明显，再到蓬勃兴起，形成了海南发展“一本三基四梁八柱”的形态。海南将继续主动用好并融入RCEP，对标国际高水平经贸规则，努力成为中国与RCEP市场的重要交汇点。

中国日报社社长兼总编辑曲莹璞指出，中国以务实行动推动构建人类命运共同体，高质量推进“一带一路”建设，大力促进RCEP区域交流合作，取得一系列重大实践成果。面向未来，我们要站在历史正确的一边、站在人类进步的一边，高质量实施RCEP，为进一步推动构建人类命运共同体而不懈努力。

中国（海南）改革发展研究院院长迟福林提出，要合力建设高水平的全球最大自由贸易区。他认为，第一，共享发展是RCEP突出特征。发展是解决一切问题的基础与前提；以市场和规则为基础的发展是可持续的发展；共享发展是新时代自由贸易的追求与目标。第二，高水平开放是RCEP的重要目标。要适应大势，立足区域发展需求推进RCEP高水平开放进程，实现RCEP开放承诺尽早落地，适时推进RCEP与CPTPP的对接融合，并为加快亚太自贸区的建立创造重要条件。第三，东盟与中国是RCEP区域的活力与重心所在，加快建设中国—东盟自贸区3.0版，是务实推进RCEP高水平开放进程的关键之举。高水平开放的中国将形成中国—东盟自贸区3.0版建设的重要推动力。

2023 RCEP区域发展媒体智库论坛嘉宾讨论现场。中改院供图

全体大会一由中国特色自由贸易港研究院副院长吴士存主持，与会专家围绕“RCEP与区域经济一体化发展”展开讨论。

WTO原副总干事、中国驻WT0原大使、商务部原副部长易小准指出，《中国—东盟自由贸易协定》（CAFTA）是中国为推动亚太区域经济一体化迈出的第一步，也是达成RCEP协议的重要基础。RCEP是建立《亚太自由贸易区》（FTAAP）的重要里程碑。

马来西亚新亚洲战略研究中心主席、马来西亚交通部前部长翁诗杰指出，RCEP不是一个只为少数具备竞争优势的国家提供财富的平台，也不应该仅仅通过GDP等统计数据来衡量，它本质上是一项具有包容性的超大型的自由贸易协定，旨在分享经济发展的红利，促进整个地区的共同繁荣。

菲中友好协会会长班乐义认为，RCEP是全球经济、亚太经济发展的有力推动者，能够促进RCEP地区和全世界各地的繁荣。为了确保实现RCEP的预期目标，必须关注供应链稳定等问题。在所有成员坚定地共同努力下，RCEP可以克服目前面临的一些挑战，促进区域经济一体化进程。

泰国驻华使馆副馆长、公使本杰明指出，RCEP通过降低制造成本、提高生产效率及扩大对泰国产品和服务的出口市场，为振兴泰国经济和国际贸易做出了贡献。海南在推动RCEP和加强双边关系方面发挥着至关重要的作用，泰国随时准备进一步扩大和深化与海南的合作，并期待与中国其他省份有更多合作。

2023 RCEP区域发展媒体智库论坛嘉宾讨论现场。中改院供图

全体大会二由凤凰卫视资讯台执行总编辑吕宁思主持，与会专家围绕“RCEP框架下的中日韩经贸合作”展开讨论。

第十三届全国政协经济委员会副主任、辽宁省政协原主席夏德仁指出，要将东北三省良好的产业基础和在东北亚区域的地缘优势转化为对外开放成果。建议强化RCEP规则下的对日韩合作，深度挖掘与俄罗斯合作的潜力，畅通海铁联运大通道，加强“一带一路”的东线建设，实施哈长沈大城市带战略，带动东北经济一体化发展。

中国社科院学部委员、山东大学讲席教授张蕴岭提出，中日韩是难以分割的天然经济伙伴。要尽快恢复中日韩三国对话机制框架，加快推进规则共建，形成更加便利、更低成本经贸合作格局。同时，要加强地方、企业层面的合作，务实推进中日韩经贸合作的进一步突破。

中日韩合作秘书处秘书长欧渤芊提出，中日韩经贸合作既面临着RCEP的重要机遇，也面临着多方面的挑战。建议尽快设立RCEP秘书处，加快RCEP的机制化建设；充分挖掘RCEP原产地规则的潜力，更好加强域内产业链、供应链合作；更加重视康养、跨境电商、数字经济等领域合作；鼓励三国地方政府间加强合作。

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