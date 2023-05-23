李 怡

据路透社报道，英国政府近日宣布，将不再寻求今年底废除所有国内现行欧盟法律。近年来，英国就“脱欧”后剥离欧盟法律问题进行了漫长讨论。专家指出，目前来看，完全剥离欧盟法缺乏技术层面的可行性和战略层面的必要性。未来，英国保守党政府有可能走较为务实的“中间路线”。

一波三折

据英国天空新闻台报道，英国商业与贸易部宣布，截至今年底，该国预计废除近600条现行欧盟法律，而非之前承诺的4000余条。

如何剥离欧盟法律，是英国“脱欧”后各方关注的重要议题之一。据美联社此前报道，2020年初正式“脱欧”后，英国政府把数以千计欧盟法律“复制”到英国法律中，以确保民众和企业平稳过渡。

2022年，英国特拉斯政府曾提出《2022年保留欧盟法（撤销与改革）法案》，计划2023年底废止全部未明确保留的欧盟法律。现任保守党首相苏纳克此前也表示，将继续推进该法案，并承诺将在上任百天内废止全部欧盟法律。

中国现代国际关系研究院欧洲所副研究员曲兵向本报指出，“脱欧”前，欧盟法律已从各个领域整合进英国法律体系，这是欧洲一体化进程推进以来，欧盟各个成员国普遍经历的过程。从法律意义上说，英国“脱欧”后可以自主决定是否继续保留欧盟法。部分“脱欧”派人士认为，英国应坚持完全的主权和自主权，不受欧盟法律约束，以此释放英国经济活力，保障英国自由发展。

根据英国商业与贸易部大臣巴德诺赫的说法，政府日前又改变计划，是为了避免“法律不确定性风险”。

引发争议

英国政府的最新表态引发不同反应。据外媒报道，部分“脱欧”派人士对此表示失望，并希望由议会推进废除欧盟法事宜，而非政府部门。一些商界人士则欢迎政府的决定，表示英国商界担忧年底前废止大量欧盟法律会进一步削弱英国企业在国际市场的竞争力。

曲兵认为，英国政府出现政策摇摆，反映了政府内部的观点争执。保守党内，以首相苏纳克为代表的务实派认为，年底前完全废除欧洲法律不现实。尽管强硬“脱欧”派难以阻挡政府改变计划，但很可能在其他议题上施压，影响政府决策效率和政治稳定。

据悉，苏纳克政府之所以放弃百天内废止全部欧盟法律的承诺，是因为内阁大臣们发现，完成废除或改革欧盟时代法律的计划异常艰巨。有官员警告说，审查每一项欧盟立法都将是一项费时费力的任务，通常涉及外部法律咨询和与商业团体的协商。

曲兵分析，此前英国希望迅速实现与欧盟法的切割，显然错误估计了工作量。现在，苏纳克政府认为，完全剥离欧盟法缺乏技术层面的可行性和战略层面的必要性。在技术层面，一旦强行落实该计划，仓促中势必造成法律上的真空和混乱。在战略层面上，目前英欧关系较为缓和，苏纳克政府不愿强硬脱离欧盟法律，以免破坏英欧互信恢复态势。

中间路线

据路透社报道，目前英国已撤销或改革1000余项欧盟法律，商业与贸易部称还有500余条法律正在议会审理过程中。消息人士指出，英国政府承诺将针对重要法规进行改革。

“英国国内，受废除欧盟法影响最大的是商界。”曲兵指出，一方面，英国商界如今面临从欧盟监管体系向本国监管体系的过渡，担心政府改弦更张可能造成无法可依的法律真空局面，给企业发展和对外合作带来不利影响。另一方面，欧盟法律体系和监管标准完备性高，英国重新“自立门户”，很大程度上只是改变形式，难以带来实质上的管理进步，反而无形之中加重了企业的成本和负担。

曲兵认为，为避免影响经济发展和社会稳定，英国政府之后或将继续保持和欧盟法“半脱钩”的现有状态，即放弃完全剥离欧盟立法，并在此基础上破旧立新，走出一条务实的中间路线。

“苏纳克政府强调了重塑法律主权的核心诉求及最终目标，强调终止欧盟法的优先性，以确立英国国内法的至上地位，同时也会在方式上作出调整：聚焦迫切需要改革的法律，并推出新法以保障经济社会稳定运行。”曲兵说。

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