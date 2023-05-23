张海波

中国-中东欧国家博览会是中国推动共建“一带一路”的重要开放平台，也是中国面向中东欧地区唯一的国家级展会。近日，作为深化中国-中东欧国家合作“新十年”起步之年举办的中东欧博览会，第三届中东欧博览会在浙江省宁波市成功举办，并在对标国际一流展会、创新办会办展模式、完善展会活动体系等方面均实现提质增效。

推出“综合展+专业展”的展会布局新模式，是本届博览会又一全新尝试。对比来看，国际一流展会普遍重视发挥专业展的作用，如德国汉诺威工业博览会诞生76年来一直采用专业展形式布展，广交会从2008年起实行按专业分三期办展的模式。此前，中东欧博览会采用国家综合展模式，但由于域内部分国家产业结构雷同、品牌影响力有待提高，未能充分体现各国产品的市场优势。本届中东欧博览会首次尝试专业展模式，有利于从全产业链角度凸显中东欧国家特色产业优势。未来，中东欧博览会可围绕新能源汽车、数字经济、航空航天、高端装备、生物医药等产业细分领域设置更有技术含量、更易博得流量的专业展，打造国家综合展与产品专业展相互融合的国际性展会示范样板。

构建“经贸活动+人文交流”的展会内容新体系，是本届博览会的办会重点。本届中东欧博览会经贸类活动占比超过60%，新投入运营的中东欧进口商品常年馆2期项目将展馆面积从1.6万平方米增至3.2万平方米，中东欧商品种类超5000个，更注重商品消费的场景体验，有助于中国消费者增进对中东欧优质商品的了解。此外，本届中东欧博览会还积极拓展人文交流类主题活动，如首次举办中东欧国际帆船赛和世界女科学家大会等。今后，中东欧博览会应进一步丰富相关旅游、教育、航运物流、文化艺术等活动内容，构建经贸合作与人文交流相辅相成的展会活动体系。

应当看到，在国际政治经济形势错综复杂、政策不确定性风险加速累积的背景下，中国-中东欧合作机制面临诸多挑战，但深化合作是大势所趋，符合双方共同利益。为此，中东欧博览会应更好承担国家赋予的职责使命，架起中国与中东欧国家间的友谊之桥。

一是将中东欧博览会办成双方贸易合作的开放平台。加大对中东欧商品的宣传推广力度，推动政策创新，降低采购成本，助力完成“5年从中东欧国家累计进口价值1700亿美元的货物”目标，放大经贸活动对双方深化合作的积极作用。

二是将中东欧博览会办成双方产业合作的对接平台。实现展会主题活动与双向投资深度融合，加大面向中东欧国家的产业开放力度，推动“两国双园”合作模式创新，推动中国-中东欧产业链供应链紧密连接。

三是将中东欧博览会办成双方人文交流的沟通平台。落实双方在人文交流领域的各项共识，推动旅游合作、教育交流，创新青年合作机制，探索面向中东欧国家的人才跨境自由流动规则，推动更宽领域、更高层次的人文交流合作。

（作者为宁波大学中东欧经贸合作研究院产业合作研究中心主任、教授）

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