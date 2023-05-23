人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

办好博览会，架起合作桥（开放谈）

张海波
2023年05月23日09:01 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　中国-中东欧国家博览会是中国推动共建“一带一路”的重要开放平台，也是中国面向中东欧地区唯一的国家级展会。近日，作为深化中国-中东欧国家合作“新十年”起步之年举办的中东欧博览会，第三届中东欧博览会在浙江省宁波市成功举办，并在对标国际一流展会、创新办会办展模式、完善展会活动体系等方面均实现提质增效。

　　推出“综合展+专业展”的展会布局新模式，是本届博览会又一全新尝试。对比来看，国际一流展会普遍重视发挥专业展的作用，如德国汉诺威工业博览会诞生76年来一直采用专业展形式布展，广交会从2008年起实行按专业分三期办展的模式。此前，中东欧博览会采用国家综合展模式，但由于域内部分国家产业结构雷同、品牌影响力有待提高，未能充分体现各国产品的市场优势。本届中东欧博览会首次尝试专业展模式，有利于从全产业链角度凸显中东欧国家特色产业优势。未来，中东欧博览会可围绕新能源汽车、数字经济、航空航天、高端装备、生物医药等产业细分领域设置更有技术含量、更易博得流量的专业展，打造国家综合展与产品专业展相互融合的国际性展会示范样板。

　　构建“经贸活动+人文交流”的展会内容新体系，是本届博览会的办会重点。本届中东欧博览会经贸类活动占比超过60%，新投入运营的中东欧进口商品常年馆2期项目将展馆面积从1.6万平方米增至3.2万平方米，中东欧商品种类超5000个，更注重商品消费的场景体验，有助于中国消费者增进对中东欧优质商品的了解。此外，本届中东欧博览会还积极拓展人文交流类主题活动，如首次举办中东欧国际帆船赛和世界女科学家大会等。今后，中东欧博览会应进一步丰富相关旅游、教育、航运物流、文化艺术等活动内容，构建经贸合作与人文交流相辅相成的展会活动体系。

　　应当看到，在国际政治经济形势错综复杂、政策不确定性风险加速累积的背景下，中国-中东欧合作机制面临诸多挑战，但深化合作是大势所趋，符合双方共同利益。为此，中东欧博览会应更好承担国家赋予的职责使命，架起中国与中东欧国家间的友谊之桥。

　　一是将中东欧博览会办成双方贸易合作的开放平台。加大对中东欧商品的宣传推广力度，推动政策创新，降低采购成本，助力完成“5年从中东欧国家累计进口价值1700亿美元的货物”目标，放大经贸活动对双方深化合作的积极作用。

　　二是将中东欧博览会办成双方产业合作的对接平台。实现展会主题活动与双向投资深度融合，加大面向中东欧国家的产业开放力度，推动“两国双园”合作模式创新，推动中国-中东欧产业链供应链紧密连接。

　　三是将中东欧博览会办成双方人文交流的沟通平台。落实双方在人文交流领域的各项共识，推动旅游合作、教育交流，创新青年合作机制，探索面向中东欧国家的人才跨境自由流动规则，推动更宽领域、更高层次的人文交流合作。

　　（作者为宁波大学中东欧经贸合作研究院产业合作研究中心主任、教授）

(责编：苏缨翔、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部