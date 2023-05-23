新华社雅加达5月22日电（记者余谦梁 汪奥娜）印度尼西亚雅万高铁22日开始联调联试，标志着雅万高铁建设取得新的重大进展，为全线开通运营奠定基础。

雅万高铁联调联试工作由中国国家铁路集团有限公司所属中国铁路国际有限公司牵头，组织中国铁路北京局集团有限公司、中国铁道科学研究院集团公司及中印尼两国设计、施工、监理、运维等单位共同参与，对工程质量和联调联试必需条件进行检查、验收和确认。

据中国铁路国际有限公司相关负责人介绍，联调联试是在高速铁路开通前进行的严格试验检测和设备调整优化，以确保动车组列车安全平稳运行。

雅万高铁2018年6月全面开工建设。目前，工程建设进展顺利，路基、桥涵、隧道等土建工程全部完成，轨道、四电工程基本完成，运营准备工作有序开展。联调联试结束后，还要进行运行试验和安全评估，以上环节完成后将开通运营。

雅万高铁连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆，全长约142公里，最高设计时速350公里。这是“一带一路”建设和中印尼两国务实合作的标志性项目，也是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外建设项目，全线采用中国技术、中国标准。建成通车后，两地间的旅行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟。

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