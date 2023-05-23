人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

雅万高铁开始联调联试

2023年05月23日08:35 | 来源：新华网
小字号

新华社雅加达5月22日电（记者余谦梁 汪奥娜）印度尼西亚雅万高铁22日开始联调联试，标志着雅万高铁建设取得新的重大进展，为全线开通运营奠定基础。

雅万高铁联调联试工作由中国国家铁路集团有限公司所属中国铁路国际有限公司牵头，组织中国铁路北京局集团有限公司、中国铁道科学研究院集团公司及中印尼两国设计、施工、监理、运维等单位共同参与，对工程质量和联调联试必需条件进行检查、验收和确认。

据中国铁路国际有限公司相关负责人介绍，联调联试是在高速铁路开通前进行的严格试验检测和设备调整优化，以确保动车组列车安全平稳运行。

雅万高铁2018年6月全面开工建设。目前，工程建设进展顺利，路基、桥涵、隧道等土建工程全部完成，轨道、四电工程基本完成，运营准备工作有序开展。联调联试结束后，还要进行运行试验和安全评估，以上环节完成后将开通运营。

雅万高铁连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆，全长约142公里，最高设计时速350公里。这是“一带一路”建设和中印尼两国务实合作的标志性项目，也是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外建设项目，全线采用中国技术、中国标准。建成通车后，两地间的旅行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟。

(责编：苏缨翔、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部