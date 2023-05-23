5月22日，柬埔寨首相洪森（前左）在西哈努克港经济特区参观共建“一带一路”倡议十周年西港特区成果展。新华社发（李莱 摄）

新华社柬埔寨西哈努克城5月22日电（记者吴长伟）柬埔寨西哈努克港经济特区（西港特区）22日举办共建“一带一路”倡议十周年西港特区成果展，柬埔寨首相洪森、中国驻柬大使王文天出席。

此次成果展主要以图片、视频、实物相结合的形式，全面展现西港特区在中柬两国领导人及各级政府的合力支持下取得的累累硕果。

这是5月21日拍摄的柬埔寨西哈努克港经济特区入口。新华社发（李莱 摄）

洪森在成果展开幕式上致辞指出，“一带一路”倡议提出十年来，西港特区蓬勃发展，如今已有175家企业入驻，为柬提供了3万个就业岗位。今年是柬中建交65周年和柬中友好年，柬中传统友谊牢不可破。长期以来，中国支持柬各领域发展，柬中合作实实在在地造福了柬百姓。

王文天表示，西港特区是“一带一路”中柬务实合作的样板工程，特区现已成为西哈努克省经济发展的“火车头”、当地民众勤劳致富的“金饭碗”。十年来，中柬秉持共商共建共享原则，高质量共建“一带一路”。事实证明，中柬合作不仅为两国人民带来了实实在在的利益，也为地区和平与繁荣作出了积极贡献。

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