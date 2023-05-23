人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

联合国秘书长呼吁政府和企业为可持续未来采取更果断大胆的行动

2023年05月23日08:30 | 来源：新华网
小字号

新华社联合国5月22日电（记者王建刚）5月22日是国际生物多样性日。联合国秘书长古特雷斯当天发表视频致辞，呼吁各国政府和企业兑现承诺，采取更加果断和大胆的行动，为建设可持续的未来而努力。

古特雷斯说：“去年通过的‘昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架’标志着我们迈出了重要的一步，现在是从协议转向行动的时候了。”他说，这意味着要确保可持续的生产和消费模式，将补贴从破坏自然的活动转投向绿色解决方案；承认土著居民和地方社区的权利，因为他们是世界生物多样性最强有力的守护者；推动政府和企业采取更有力、更果断的行动，应对生物多样性的丧失和气候危机。

古特雷斯警告说，100万个物种正面临灭绝的危险，这是栖息地退化、污染激增和日益严重的气候危机所导致的结果。他呼吁政府、民间社会和私营部门共同合作，为人类创造一个可持续的未来。

为了保护地球生物多样性，1992年在巴西里约热内卢召开的联合国环境与发展大会上，153个国家签署了《保护生物多样性公约》。1994年12月，联合国大会通过决议，将每年的12月29日定为“国际生物多样性日”。2001年5月，第55届联大通过第201号决议，将“国际生物多样性日”更改为5月22日。

(责编：苏缨翔、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部