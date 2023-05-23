新华社联合国5月22日电（记者王建刚）5月22日是国际生物多样性日。联合国秘书长古特雷斯当天发表视频致辞，呼吁各国政府和企业兑现承诺，采取更加果断和大胆的行动，为建设可持续的未来而努力。

古特雷斯说：“去年通过的‘昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架’标志着我们迈出了重要的一步，现在是从协议转向行动的时候了。”他说，这意味着要确保可持续的生产和消费模式，将补贴从破坏自然的活动转投向绿色解决方案；承认土著居民和地方社区的权利，因为他们是世界生物多样性最强有力的守护者；推动政府和企业采取更有力、更果断的行动，应对生物多样性的丧失和气候危机。

古特雷斯警告说，100万个物种正面临灭绝的危险，这是栖息地退化、污染激增和日益严重的气候危机所导致的结果。他呼吁政府、民间社会和私营部门共同合作，为人类创造一个可持续的未来。

为了保护地球生物多样性，1992年在巴西里约热内卢召开的联合国环境与发展大会上，153个国家签署了《保护生物多样性公约》。1994年12月，联合国大会通过决议，将每年的12月29日定为“国际生物多样性日”。2001年5月，第55届联大通过第201号决议，将“国际生物多样性日”更改为5月22日。

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