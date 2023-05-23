人民网巴黎5月22日电 （记者尚凯元）正在巴黎举行的联合国教科文组织执行局第216届会议，经充分磋商，于巴黎时间5月22日一致通过在中国上海设立教科文组织STEM（科学、技术、工程、数学）教育一类机构的决议。

会议主席宣布决议通过，会场响起长时间热烈掌声。各执行局委员国代表踊跃发言，赞赏和感谢中国对教科文组织的支持，认为该一类机构将加强教科文组织在STEM教育领域的领导力，相信该机构必将为落实教科文组织职能使命和实现2030年可持续发展目标做出重要贡献。各国代表还纷纷向中国代表团团长——中国教育部副部长、中国联合国教科文组织全国委员会主任陈杰表示热烈祝贺。陈杰在会议发言中表示，执行局的这一决议将载入史册，历史也终将证明这一决议的正确性。陈杰代表中国向所有委员国和教科文组织秘书处表示崇高敬意和谢意，表示中国将认真履行承诺，配合秘书处落实好本次会议决议。

教科文组织一类机构系该组织的组成部分，可作为思想实验室、标准制定者、国际合作推动者、信息交流中心、能力建设者在其职能领域发挥作用。按照规则，本届执行局会议关于在华设立一类机构的决议将提交今年11月举行的该组织第42届大会最终批准。届时，该机构将成为教科文组织在华建立的首个一类机构，也是该组织在欧洲以外的首个全球性一类机构。

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