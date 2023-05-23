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第19届世界气象大会在日内瓦开幕

2023年05月23日08:29 | 来源：新华网
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新华社日内瓦5月22日电（记者王其冰）第19届世界气象大会22日在瑞士日内瓦开幕。本届大会将就加速和扩大国家层级的行动进行高级别对话，以确保在2027年底之前全世界人人享有气象预警服务。

推动落实联合国全民早期预警倡议是本届大会的主要议题之一。世界气象组织秘书长塔拉斯在开幕式上呼吁进一步加强风险评估、监测预报、防御应对、信息传播等基础能力建设。他说，早期预警可以挽救生命，“气象预警和灾害管理使灾难性的死亡率成为历史”。

瑞士联邦主席贝尔塞主持开幕日当天的全民早期预警高级别对话，与会者包括联合国系统有关机构、各国政府和气象部门的高级代表等。

世界气象组织指出，在过去半个世纪里，改进早期预警和协调灾害管理使气象灾害导致的伤亡人数明显下降。根据该组织发布的最新数据，2020年和2021年记录的相关死亡人数相对于前十年的年平均数进一步下降。

世界气象大会每4年召开一次，是世界气象组织的最高决策机构。本届世界气象大会为期12天，将于6月2日闭幕。大会的主要任务是通过世界气象组织2024-2027年战略计划，推动联合国全民早期预警倡议在全球气象领域落实，并任命该组织新一任秘书长。

(责编：苏缨翔、崔越)

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