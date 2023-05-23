中国第二十批赴黎巴嫩维和部队官兵在驻地进行队列展示。

新华社记者 刘宗亚摄

第三十二期中国援坦桑尼亚桑给巴尔医疗队的眼科医生与当地医生一起做术前准备。

新华社记者 董江辉摄

中国农业专家（右）和当地专家在多米尼加国家水稻培训中心讨论水稻种植问题。

新华社记者 朱婉君摄

中国政府援助的新冠疫苗抵达缅甸仰光国际机场。

中国驻缅甸使馆供图（新华社发）

在泰国猜也蓬府，中国企业提供的风力发电机正在运行。

新华社记者 宋 宇摄

安全问题事关各国人民的福祉，事关世界和平与发展的崇高事业，事关人类的前途命运。2022年4月，中方提出全球安全倡议，回应了当前国际社会最突出最紧迫的安全关切，得到了广泛赞誉和积极响应，为推动构建人类安全共同体贡献了中国力量。

吴晓丹（习近平外交思想研究中心特约研究员）

萨尔基斯·卡萨尔扬（黎巴嫩《白天报》政治事务编辑）

马萨姆·欧哈（尼泊尔中国学会主席）

克里斯蒂娜·比埃（法国《新团结》报主编）

伊尔凡·沙赫扎德·塔卡尔维（巴基斯坦欧亚世纪研究所所长）

卡文斯·阿德希尔（肯尼亚国际问题学者）

穆罕默德·萨迪克（沙特科研与知识交流中心研究员）

【一】

倡导以团结精神适应深刻调整的国际格局，以共赢思维应对复杂交织的安全挑战

吴晓丹：全球安全倡议致力于促进人类共同安全与世界和平发展，在国际社会寻求最大公约数，画出最大同心圆，为各国促民生、谋发展提供了支撑。一年多来，中方在金砖国家领导人第十四次会晤、上海合作组织成员国元首理事会第二十二次会议、首届中国—阿拉伯国家峰会等多个国际场合，深入诠释全球安全倡议的时代意义，既提供顶层设计的宏观思维，又提供解决实际问题的微观视角，为落实全球安全倡议规划了实践路径，推动这一国际公共产品更好造福人类和平与发展事业。

萨尔基斯·卡萨尔扬：在全球安全倡议框架下，中方积极推进国际安全对话，成功主办第二届中东安全论坛，就国际社会共同推动构建中东安全新架构提出四点建议，助力中东地区实现和平、稳定与安全。此外，中方还在上海合作组织、亚洲相互协作与信任措施会议、东亚合作机制等多边平台积极推动各方开展安全领域交流合作，为应对全球安全挑战凝聚共识、汇聚合力。

马萨姆·欧哈：全球安全倡议在过去一年多时间里得到了国际社会的广泛响应。目前，已有80多个国家和国际组织对全球安全倡议表示赞赏支持，倡议明确写入20多份中国同有关国家和组织交往的双多边文件，充分展现了这一倡议的感召力。中方在倡议框架下积极推进安全理念对接和利益共融，为各国携手维护世界和平与发展注入动力。

克里斯蒂娜·比埃：中方于今年2月发布《全球安全倡议概念文件》，进一步阐释了倡议的核心理念与原则、重点合作方向及合作平台和机制。概念文件具有鲜明的行动导向，强调坚定支持联合国安全治理核心作用、努力促进大国协调和良性互动、积极推动对话和平解决热点问题、有效应对传统与非传统安全挑战、不断加强全球安全治理体系和能力建设，为各国共同应对安全挑战提供框架。这是中方推进落实全球安全倡议的一项重要举措，展现了中方维护世界和平的责任担当、守护全球安全的坚定决心。

【二】

中国是全球安全倡议的提出者，更是落实这一重大倡议的行动派

克里斯蒂娜·比埃：全球安全倡议尊重《联合国宪章》的宗旨和原则，有助于形成公正合理的全球和地区安全问题解决机制。乌克兰危机爆发以来，中方始终积极劝和促谈。中方无论是在此前发布的《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件中，还是在与乌方的沟通过程中，都表示愿继续为启动和谈发挥建设性作用。我相信，中国会沿着全球安全倡议指明的方向，为缓解地区冲突、维护世界和平与安全作出切实努力。

伊尔凡·沙赫扎德·塔卡尔维：当前，阿富汗局势错综复杂，中国通过上海合作组织、阿富汗邻国外长会等协调机制积极发挥作用，推动地区国家共同商议阿富汗问题，并与阿方开展一系列有益对话，为解决阿富汗问题提供平台、创造机会。在《关于阿富汗问题的中国立场》文件中，中方表示支持阿富汗温和稳健施政、和平重建、坚决有力打恐，并呼吁加强反恐双多边合作，合作打击踞阿“三股势力”。这不仅将帮助阿富汗早日走上和平发展道路，也将为维护地区繁荣稳定发挥积极建设性作用。

卡文斯·阿德希尔：《全球安全倡议概念文件》中提出，要发挥非洲之角和平会议等协调合作机制作用，促进地区乃至世界的和平稳定。中方通过提出“非洲之角和平发展构想”、召开首届非洲之角和平会议，推动区域国家加强对话，支持地区国家应对安全、发展、治理三重挑战，为推动非洲之角的和平发展作出了巨大贡献。

穆罕默德·萨迪克：今年3月，沙特和伊朗在北京对话取得重大成果，两国宣布恢复外交关系，这是全球安全倡议的一次成功实践，为地区国家通过对话协商化解矛盾分歧树立了典范。中方发挥善意、可靠斡旋者作用，推动沙伊双边关系持续改善，充分彰显中国作为中东安全稳定的促进者、发展繁荣的合作者、团结自强的推动者角色。

【三】

致力于同各方开展反恐、生物、网络、粮食、气候变化等非传统安全领域合作

萨尔基斯·卡萨尔扬：全球安全倡议提出坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，对于维护非传统安全同样重要。当前，国际社会面临的非传统安全形势尤为复杂，从恐怖主义到网络和信息安全，再到生物安全，人类急需新的适应时代要求的非传统安全治理理念。全球安全倡议致力于推动各国以对话协商解决分歧，努力构建国际安全交流合作平台框架。我们相信，一个崭新的、符合现实需要的全球安全愿景，终将一步一个脚印地成为现实。

克里斯蒂娜·比埃：中国积极推动和落实应对气候变化的《巴黎协定》，并在《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会等多个国际场合为全球达成减排目标提出解决方案，在气候问题谈判上发挥了重要作用。中方作出二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值、努力争取2060年前实现碳中和的庄严承诺，这意味着中国将完成全球最大的碳排放强度降幅，用历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和。

马萨姆·欧哈：全球灾害频发是人类共同面对的难题，防灾减灾是国际社会的共同责任。中国积极开展防灾减灾国际合作，已与全球80个国家、13个国际组织建立防震减灾合作关系，与27个国家签订地震科技合作协议。今年2月，中国—太平洋岛国防灾减灾合作中心正式启用。中方同各国携手应对灾害挑战，积极分享相关领域的宝贵经验和技术，帮助培养技术人才，提升了相关国家防灾减灾救灾能力，助力当地经济社会发展和民生保障。

伊尔凡·沙赫扎德·塔卡尔维：作为人口大国，中国在粮食安全领域有长期的经验积累和行之有效的配套政策，这对于确保全球粮食安全是一笔宝贵财富。中方在帮助发展中国家促进农业现代化、提高粮食生产效率的同时，也通过提供技术援助、培训和投资等方式，帮助各国维护粮食安全。

【四】

推动全球迈向平衡协调包容发展新阶段，为构建人类命运共同体贡献力量

穆罕默德·萨迪克：全球安全倡议植根于以和为贵的中华优秀传统文化，来源于中国独立自主的和平外交政策与实践。中东国家期待中国秉持全球安全倡议理念，在国际安全事务中发挥更加积极作用，推动实现世界持久和平与发展。

卡文斯·阿德希尔：今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。在肯尼亚，蒙内铁路已成为区域互联互通的重要平台。非中合作为非洲国家经济发展和人民生活改善带来实实在在的好处。全球安全倡议将与共建“一带一路”倡议等一道，夯实国际合作基础，促进共同发展。

马萨姆·欧哈：中国倡导推动构建人类命运共同体，为妥善应对全球治理挑战，实现普遍安全和共同繁荣注入动能。尼泊尔愿与中国进一步探讨维护地区和平的方式方法和可行措施，有效落实《联合国宪章》宗旨和原则，实现互利共赢。

吴晓丹：中国不断扩大高水平对外开放，坚定支持经济全球化，捍卫多边贸易体制，团结各方推动构建人类安全共同体，为世界注入更多稳定性和正能量。全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议“三大倡议”为促进世界和平与发展提供方案，为完善全球治理提供支撑，为构建人类命运共同体注入强大思想动力。

（本报记者李欣怡、管克江、张志文、毕梦瀛、赵益普、刘玲玲、闫韫明、程是颉采访整理，李百加、冷江涛对本文亦有贡献）

《 人民日报 》（ 2023年05月23日 18 版）

(责编：杨光宇、牛镛)