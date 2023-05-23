本报记者 李晓宏 苑基荣

5月21日，以“共建全球最大自由贸易区”为主题的“2023RCEP区域发展媒体智库论坛”在海南海口举行。该论坛由海南省委宣传部、中国日报社、中国（海南）改革发展研究院共同主办。来自中国、新加坡、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚、泰国、越南、柬埔寨、缅甸、老挝等10余个国家和国际组织的代表，围绕“RCEP与区域经济一体化发展”“加快释放RCEP红利 促进区域经济增长”“共建高水平最大自由贸易区”等议题展开交流研讨。

《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效实施一年多来，促进区域贸易投资增长与经济复苏的红利不断释放。如何高质量实施RCEP，共建全球最大自由贸易区，有效促进区域经济一体化走向深入，为区域和全球贸易投资增长注入更多动能，成为各方共同关注的重要课题。

马来西亚新亚洲战略研究中心主席翁诗杰说，RCEP本质上是一项具有包容性的超大型自由贸易协定，旨在分享经济发展红利，促进开放合作，实现区域共同繁荣。这是一个来之不易的成果，标志着多边合作和自由贸易的胜利。

英国伦敦经济与商业政策署前署长、中国人民大学重阳金融研究院高级研究员罗思义表示，RCEP对世界经济增长的贡献将持续增加。得益于RCEP生效实施，发展中经济体对全球经济增长的作用将大幅提升。

世界贸易组织前副总干事易小准认为，RCEP有力推动了中国的制度型开放，进一步丰富了中国对外开放的内涵，也推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

中国（海南）改革发展研究院院长迟福林表示，加快建设中国—东盟自贸区3.0版是务实推进高水平开放的重要举措。高水平开放的中国将形成中国—东盟自贸区3.0版建设的重要推动力。

中国日报社社长兼总编辑曲莹璞表示，媒体和智库是促进文明交流互鉴的排头兵。媒体需要积极讲好RCEP故事，与各方携手同行，为促进区域交流合作作出更大贡献。

海南省委常委、宣传部部长王斌表示，海南将继续主动用好并融入RCEP，对标高标准国际经贸规则，努力成为中国与其他RCEP市场的重要交汇点。

泰国驻华使馆副馆长本杰明表示，泰国愿进一步扩大和深化与海南的合作，并期待与中国其他省区市有更多合作。

《 人民日报 》（ 2023年05月23日 17 版）

(责编：杨光宇、牛镛)