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外交部发言人就第七十六届世界卫生大会拒绝涉台提案答记者问

2023年05月23日06:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月22日电  （记者崔琦）外交部发言人22日就第七十六届世界卫生大会拒绝涉台提案答记者问。

　　记者问：第七十六届世界卫生大会再次拒绝将伯利兹等国提出的“关于邀请台湾以观察员身份参加世卫大会”的提案列入大会议程。请问中方对此有何评论？

　　发言人表示，第七十六届世界卫生大会总务委员会和全会分别做出决定，明确拒绝将个别国家提出的所谓“邀请台湾以观察员身份参加世卫大会”的提案列入大会议程。这已是世卫大会连续多年拒绝所谓涉台提案。这充分说明，一个中国原则是国际社会人心所向、大势所趋，不容任何挑战。

　　发言人说，台民进党当局罔顾各方意愿和台湾同胞民生福祉，执意唆使其所谓“邦交国”搞涉台提案，个别国家明里暗里支持怂恿，推波助澜。这些逆历史潮流而动、故意破坏国际规则的恶劣行径，受到世界上主持正义国家的一致反对。大会开幕前，近百个国家以专门致函世卫组织、发表声明等方式，表明坚持一个中国原则，反对台湾参加世卫大会的立场。

　　发言人表示，中国中央政府高度重视台湾同胞的健康福祉。在一个中国原则前提下，对台湾地区参与全球卫生事务作出了妥善安排。新冠疫情发生后，中国中央政府已向台湾地区通报疫情超过500次，过去一年批准台湾地区卫生专家参加世卫组织技术活动24批26人次。台湾地区设有《国际卫生条例》联络点，能够及时获取和通报突发卫生事件信息。所谓“国际防疫体系缺口”根本就是无稽之谈。

　　发言人说，我们再次奉劝民进党当局，民意不可违，玩火必自焚，“以疫谋独”绝无出路。中方也敦促个别国家，不要揣着明白装糊涂，停止将卫生问题政治化，停止借台湾问题干涉中国内政，停止“以台制华”的错误做法。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月23日 03 版）
(责编：杨光宇、牛镛)

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