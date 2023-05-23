本报记者 杨 迅 刘 融 龚 鸣

5月22日是国际生物多样性日。作为世界上生物多样性最丰富的国家之一，中国坚定不移走生态优先、绿色发展之路，用实际行动守护人类共同的地球家园，书写了人与自然和谐共生的美好画卷。

人类共同的地球家园亟须保护

生物多样性是人类赖以生存和发展的重要基础，保护生物多样性就是增进人类福祉。今年国际生物多样性日的主题是“从协议到协力：复元生物多样性”。

当前，全球物种灭绝速度不断加快，生物多样性丧失和生态系统退化对人类生存和发展构成重大风险。站在保护生物多样性的十字路口，面对全球性的危机和挑战，国际社会应该何去何从，如何实现全球可持续发展？

“我们要深怀对自然的敬畏之心，尊重自然、顺应自然、保护自然，构建人与自然和谐共生的地球家园。”“生物多样性既是可持续发展基础，也是目标和手段。我们要以自然之道，养万物之生，从保护自然中寻找发展机遇，实现生态环境保护和经济高质量发展双赢。”站在对人类文明负责的高度，习近平主席倡导探索人与自然和谐共生之路，为全球加强生物多样性保护指明方向。

阿联酋趋势研究与咨询中心高级研究员纳吉拉·阿扎鲁尼表示，加强生物多样性保护，实现全球可持续发展，需要国际社会团结协作。中国推动这一进程的努力和行动，展现了负责任大国担当。世界自然保护联盟总干事布鲁诺·奥伯勒认为，中国提出生态文明建设理念，并积极与全世界分享这一理念，这是中国对世界的长期贡献。

面对生物多样性丧失这一全球性挑战，国际社会需要共同努力，携手推进全球生物多样性保护。构建人与自然和谐共生的地球家园，需要世界各国同舟共济。正如习近平主席强调的：“我们要像保护自己的眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境，同筑生态文明之基，同走绿色发展之路！”

波兰弗罗茨瓦夫大学森林生物学教授托马斯·瓦索洛夫斯基表示，生物多样性是人类的共同事业，中国在推动生物多样性保护方面的举措和成果令人印象深刻，对很多国家都有启发意义。摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴表示，中国积极参与全球生态治理，应对气候变化的理念、行动和贡献值得各国借鉴。

中国生态文明建设成效显著

孟夏时节，万物并秀。首都北京，国家植物园内游人如织，流苏树、猬实、楸、四照花等“小众花卉”备受青睐；花城广州，“绝·美——珍奇兜兰展”近日在华南国家植物园举办，除了争奇斗艳的花朵，园内还开启萤火虫夜观活动，民众尽情探索生物多样性之美；甬城宁波，2023生物多样性友好城市主题活动近日在这里举行，碧波荡漾的甬江之畔，中外嘉宾为共建万物和谐的美丽家园出谋划策……

作为最早签署和批准《生物多样性公约》的缔约方之一，中国一贯高度重视生物多样性保护。中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。尊重自然、顺应自然、保护自然是全面建设社会主义现代化国家的内在要求。中国式现代化厚植绿色底色，生物多样性保护也进入新的历史时期。

积极推进生态文明建设和生物多样性保护，中国不断强化生物多样性主流化，实施生态保护红线制度，建立以国家公园为主体的自然保护地体系，实施生物多样性保护重大工程，实施最严格执法监管，一大批珍稀濒危物种得到有效保护，生态系统多样性、稳定性和可持续性不断增强，走出了一条中国特色的生物多样性保护之路。

“中国通过严格的执法监管，使一大批珍稀濒危物种得到有效保护。”日本生态学家中村彰宏在中国云南西双版纳工作期间，近距离观察中国实施的生物多样性保护重大工程。“绿水青山就是金山银山理念，顺应了民众对优美生态环境的期待，为全球生物多样性保护作出了中国贡献。”

“在生物多样性调查和监测、育种保护、保护区规划、应对气候变化等诸多方面，中国已成为全球生物多样性保护的引领者。”美国野生动物保护专家毕蔚林表示。英国《自然》杂志刊文表示，中国拥有平衡经济发展与防止生物多样性丧失的丰富经验，为世界生物多样性保护提供了借鉴。

凝聚生物多样性保护全球共识

作为全球生态文明建设的参与者、贡献者、引领者，中国坚定践行多边主义，努力推动构建公平合理、合作共赢的全球环境治理体系。

2021年10月，中国举办《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）领导人峰会，习近平主席以视频方式出席峰会并发表主旨讲话，提出开启人类高质量发展新征程的四点倡议，并宣布一系列举措，包括率先出资15亿元人民币成立昆明生物多样性基金等。去年12月，中国采取积极行动，引领推动COP15第二阶段会议通过了“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”。

“人类是命运共同体，不论是战胜新冠疫情，还是加强生物多样性保护，实现全球可持续发展，唯有团结合作，才能有效应对全球性挑战。”去年12月，习近平主席在COP15第二阶段高级别会议开幕式上，提出“凝聚生物多样性保护全球共识”“推进生物多样性保护全球进程”“通过生物多样性保护推动绿色发展”“维护公平合理的生物多样性保护全球秩序”等重要主张。

“在习近平主席的领导下，中国发挥了建设性作用，将世界各国聚到一起，达成了‘昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架’共识。”联合国《生物多样性公约》秘书处代理执行秘书戴维·库珀认为，“与自然和谐共生”已成为《生物多样性公约》缔约方的2050年愿景，这一理念源于中国古老的“天人合一”哲学，也是如今中国生态环境保护和可持续发展的精髓。中国在这一理念下的生物多样性保护实践和成果，对全球生物多样性保护工作具有重要意义。

总部位于埃及开罗的阿拉伯研究院院长卡迈勒表示，中国不仅积极践行绿色发展理念，而且关注其他发展中国家面临的生态环境问题，全力维护发展中国家利益，为开启全球生物多样性治理新进程作出了有目共睹的贡献。

未来，中国将持续加强生态文明建设，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展，响应联合国生态系统恢复十年行动计划，实施一大批生物多样性保护修复重大工程，深化国际交流合作，研究支持举办生物多样性国际论坛，依托“一带一路”绿色发展国际联盟，发挥好昆明生物多样性基金作用，向发展中国家提供力所能及的支持和帮助，推动全球生物多样性治理迈上新台阶。

万物并育而不相害，道并行而不相悖。只有携手努力，共同走好全球生态文明之路，才能形成保护地球家园的强大合力，共同开启构建地球生命共同体的新篇章。

《 人民日报 》（ 2023年05月23日 03 版）

(责编：杨光宇、牛镛)