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专访：中国－中亚峰会助力乌兹别克斯坦与中国深挖合作潜力——访乌外交部国际关系信息分析中心主任达尼亚尔·库尔班诺夫

2023年05月22日21:06 | 来源：新华网
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　　新华社塔什干5月22日电 专访：中国－中亚峰会助力乌兹别克斯坦与中国深挖合作潜力——访乌外交部国际关系信息分析中心主任达尼亚尔·库尔班诺夫

　　新华社记者李奥

　　乌兹别克斯坦外交部国际关系信息分析中心主任达尼亚尔·库尔班诺夫日前接受新华社记者采访时说，毫无疑问，此次中国－中亚峰会将有助于深挖乌兹别克斯坦与中国合作潜力，继续推进新时代乌中全面战略伙伴关系发展。

　　他表示，2016年以来，在乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫领导下，乌启动全面改革，使乌走上新的发展与现代化道路，对内对外政策成效显著。

　　他说，乌正在实施“新乌兹别克斯坦”2022－2026年发展战略，在该发展战略框架下，乌奉行务实、积极的对外政策，与周边国家为保障地区安全、推动经济发展而持续深化合作。

　　他认为，近十年来，中国在国家现代化和发展方面取得了惊人的成果。中国领导人提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，展现了中方致力于解决当今人类面临的问题的决心，这些倡议得到了国际社会普遍重视。

　　他指出，中亚地区是中国外交与对外经济合作的重要方向。近年来，中国也成为中亚国家的主要贸易和投资伙伴。

　　他说，乌中两国关系发展还应进一步加强包括在地区与国际问题上的协作，而这也是双方传统合作领域。维护中亚地区和平、稳定与发展对地区国家与全球来说都具有重要意义。

(责编：刘洁妍、刘慧)

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