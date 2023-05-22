新华社北京5月22日电（国际观察）美国才是真正的“经济胁迫者”

新华社记者邓茜

在日前召开的七国集团广岛峰会上，美国挑动盟友以反对“经济胁迫”之名行“经济胁迫”之实，以所谓“去风险”之名加大全球经济风险，打造排他性小圈子，扰乱国际产供链稳定。国际观察人士认为，美国大搞单边制裁、“脱钩断链”，是操弄经贸关系政治化、武器化的真正“胁迫者”。

自己制订规则，自己违反

从特朗普政府开始，美国贸易和产业政策的优先考虑事项一直是把制造业生产迁回美国。拜登上台后，进一步推行这一做法。为此，美国无视贸易规则和他国利益，推出《通胀削减法案》和《芯片和科学法案》等，以经济政策为武器推行保护主义。

美国彼得森国际经济研究所所长亚当·波森指出，这两届美国政府都无视他国利益，抨击国际贸易和投资对美国经济和国家安全不利，事实上，这一体系的规则此前由美国制定，并为美国利益服务。拜登政府与来自两党的国会议员一道，一直寻求以零和方式从其他国家夺走制造业。

德国经济研究所所长马塞尔·弗拉茨舍尔说，《通胀削减法案》体现出高度的保护主义，使外国公司处于巨大劣势。包括德国在内的许多欧洲国家对美国出台该法案非常不满，认为其损害了欧洲公司竞争力，并将导致创新技术向美国转移。

肯尼亚智库非洲政策研究所高级分析师刘易斯·恩迪舒表示，美国推动制造业回流，意图在竞争中保持领先地位。这将引发一场“补贴竞赛”，其本质是破坏自由市场。他认为，美国外交政策多年来的运作方式就是“让其他国家遵守美国主导的秩序，但自己享有违反这些规则和秩序的‘许可’”。

以“商贸警察”之名行“商贸强盗”之实

实施制裁是美国最直接的胁迫手段之一。据统计，美国上届政府期间累计实施逾3900项制裁措施，相当于平均每天挥舞3次“制裁大棒”。截至2021财年，美净制裁实体和个人高达9421个，较2000财年增长933%。

白俄罗斯战略研究所分析员阿夫多宁说，美国通过实施制裁、禁运和其他限制措施，破坏国际贸易体系。其主要目的是为了摧毁竞争对手，减缓其他区域的经济增长，以牺牲他方利益为代价实现自身利益。

古巴国际经济研究中心学者路易斯·费尔南德斯说，美国以“商贸警察国家”之名行“商贸强盗”之实，将经济政策当成地缘战略武器，其要旨是要“美国赢，他国输”。

美国塔夫茨大学教授丹尼尔·德雷兹纳在《外交事务》杂志发表文章指出，历届美国政府“滥用经济胁迫和经济暴力”，将制裁作为解决外交问题的首选方案，非但起不到效果，还造成人道主义灾难。

打造“小院高墙”尽显霸权本性

为维护自身霸权、谋求私利，美国以加强合作为名，拉帮结伙搞阵营对抗，给全球化和多边合作带来巨大挑战。

世贸组织争端裁决研究报告显示，美国是迄今最“不守规矩者”，世贸组织三分之二的违规由美国引起。2019年12月，世界贸易组织争端解决机制中的上诉机构因美国阻挠法官遴选而停摆，令多边贸易仲裁机构瘫痪，使多边贸易体制面临前所未有的危机。不仅如此，美方还宣布启动所谓“印太经济框架”，推出“友岸外包”概念，以所谓价值观划线，破坏全球经贸体系。

韩国京畿大学国际产业信息学教授金周焕表示，美国不再从互利双赢的角度出发看待全球自由贸易体系，而将其视为零和博弈，其采取的一系列政策措施显示出霸权思维本色。

阿根廷智库机构“发展研究中心”主任加夫列尔·巴尔博认为，美国惯于利用其全球霸权地位攫取利益，当既有的全球贸易规则对其不利时，美国会通过各种方式使贸易规则变得对其有利，罔顾这些变化对其他国家利益的影响。

“美国的心态自其建国以来就未曾改变过，”埃及投资者协会联合会经济顾问穆塔西姆·拉希德指出，“美国推行的经济和贸易政策自相矛盾。它呼吁建立一个自由的全球市场，却施加限制并采取垄断行径。”

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