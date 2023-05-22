新华社东京5月22日电 “反对战争！”“粉碎峰会！”日本和其他国家一些爱好和平的民众21日在日本广岛举行大规模集会游行。

当日，为期3天的“富人俱乐部”七国集团（G7）峰会在广岛闭幕。为首的美国和“东道主”日本心怀鬼胎，借机夹带私货。从这三个细节来看看它们葫芦里卖的都是些什么药，包藏的是什么祸心，为何会让抗议人士如此愤慨。

美日拿“无核”虚伪作秀

日本在广岛举行此次G7峰会，还特意在会中邀请与会领导人参观广岛和平纪念公园和原子弹爆炸资料馆，借机为其所谓“建立无核世界”的宣传造势。

5月21日，一位抗议者在日本广岛袋町公园手举抗议七国集团峰会的标语。新华社记者张笑宇摄

中国社会科学院日本研究所所长杨伯江告诉新华社记者，日本在此次G7峰会上煞费苦心，邀请与会领导人又是参观、又是与核爆受害者见面，一面秀足悲惨人设，一面却选择性忽略历史经纬，淡化、美化乃至否认自身侵略历史；一面声称追求“无核世界”，一面不愿放弃美国“核保护伞”。

日本精心算计，美国也是虚与委蛇。

据日本《东京新闻》报道，2016年时任美国总统奥巴马到访原子弹爆炸资料馆时，压根就没进去，不停地摆弄门口摆放着的千纸鹤，生生耗了10分钟就走人。这让当时的日本政府非常懊恼。因此，日方这次安排一进门就摆放重要展品，安排领导人与核爆受害者对话，还安排与会领导人写下观后感。

此次七国领导人在资料馆待了40分钟，但整个过程完全不公开。日本外务省公开的拜登留言也含糊其辞——“这个资料馆讲述的故事提醒我们，每个人都有建立和平未来的义务”。

颇具讽刺意味的是，拜登到访广岛和平纪念公园时，有一名女军人始终冒雨随行，手里拎着的正是被称为“核按钮”的黑色大皮包。而美国海军“尼米兹”号核动力航母在峰会期间还停靠到了日本佐世保市的美国舰艇基地。

5月17日，民众在日本广岛举行抗议活动，反对七国集团峰会。日本出动大量警力应对。新华社记者张笑宇摄

日本为排污入海“蹭”背书

日本罔顾国际社会基于科学提出的合理安全关切，试图通过加强国际公关的做法，淡化、掩盖福岛核污染水排海的危害，并试图拉拢其他国家为排海计划背书。今年年初，日本政府将福岛核污染水的排放时间定为“今年春夏之际”。面对G7峰会这种“蹭”背书的极佳场合，日方怎会轻易放过？

据日本《核产业新闻》报道，福岛县知事内堀雅雄日前表示，“G7峰会上，会在各国政要的食材中灵活使用福岛食材，还会在国际媒体中心向各国媒体人员提供福岛产酒类及加工食品。”

日方如此安排引发争议。韩国最大在野党共同民主党批评说，这显示出“日本无比的傲慢”。韩国分析人士指出，日方以此方式谋求“政治背书”。

美日继续拱火俄乌冲突

美日在此次峰会上继续火上浇油，推动俄乌冲突向长期化、扩大化方向发展。

其中最令人关注的是，美国总统拜登21日在广岛与乌克兰总统泽连斯基举行会谈后，宣布美国将再向乌克兰提供3.75亿美元的军事援助，并允许其盟友向乌克兰提供F-16战斗机，美国将为乌提供飞行员培训。

日本防卫省宣布将从6月起在日本自卫队中央医院收治两名乌克兰伤兵，伤员来日费用及治疗费用由日本政府负担。据日本共同社分析，如果伤兵康复后重返前线，相当于日本提供了战斗力支援，这样就涉嫌违反日本和平宪法。

5月21日，民众聚集在日本广岛袋町公园，抗议七国集团峰会。新华社记者张笑宇摄

对此，日本山口大学名誉教授纐缬厚接受新华社记者采访时指出，只要以美国为主导的一些国家在对乌军援问题上没完没了，就不可能找到结束冲突的办法。美国之所以不肯停止对乌军援，是因为有利于其本国军工产业。

日本前首相鸠山由纪夫在社交媒体发文评论说，G7应该做的是呼吁俄乌双方领导人展开停火对话，而不是继续为乌克兰提供更多武器。

“G7广岛峰会是战争峰会，我们不能容忍！”日本抗议活动组织者21日在声明中再次强调严正立场。（记者：郭丹、姜俏梅、李光正、刘健、刘赞、李雪笛、沈红辉、钟雅；视频：缪培源、沈浩洋；编辑：孙浩、王丰丰、鲁豫、闫珺岩，杜逾舸）

(责编：刘洁妍、刘慧)