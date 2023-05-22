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新民主党赢得希腊议会选举

2023年05月22日17:49 | 来源：新华网
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　　新华社雅典5月22日电（记者于帅帅　刘叶雨）希腊内政部22日凌晨公布对96.91%议会选举选票的统计结果，新民主党以40.80%的得票率赢得大选，获得希腊300个议会席位中的146席。

　　统计结果同时显示，排名第二的激进左翼联盟获得20.06%的选票和71个席位，排名第三的泛希腊社会主义运动获得11.51%的选票和41个席位，另外满足进入希腊议会得票率须超过3%条件的还有希腊共产党和希腊解决方案党。

　　希腊21日举行全国大选。根据2016年修订的选举办法，由于此次选举中没有党派获得超半数席位，因此接下来将开始组阁谈判。得票率前三的党派依次有3天时间进行组阁谈判。若组阁成功，则新一届希腊政府成立；若这三个党派均组阁失败，则进入第二轮选举。

　　第二轮选举将采用2020年修订通过的“浮动比例奖励议席制”办法，即最大党有效选票比例大于或等于25%，可获得奖励议席20席，奖励议席随得票率增加而增加，当得票率为40%时，可获得最高一档50个奖励议席，以此提升赢得选举的政党单独组阁可能性。

　　希腊新民主党主席、政府总理米佐塔基斯21日晚在新民主党总部举行的庆功会上表示，选举结果说明新民主党受到希腊公众认可。米佐塔基斯此前表示，目前很难组建一个稳定的联合政府，在奖励议席制度下更有可能实现独立执政。

　　本次大选还是希腊首次直接接纳海外希腊公民投票，共有约2.3万名海外选民登记参加投票。

(责编：刘洁妍、刘慧)

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