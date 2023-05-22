新华社日内瓦5月22日电 正在瑞士日内瓦召开的第76届世界卫生大会22日做出决定，拒绝将个别国家提出的所谓“邀请台湾以观察员身份参加世卫大会”的提案纳入议程。

当前，全球卫生安全面临的挑战依然十分突出，加强团结合作是广大成员国对大会的共同期待。台湾民进党当局逆历史潮流而动，执意搞涉台提案，充分暴露了其借炒作参加世卫大会搞“台独”分裂活动的政治图谋。

中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭在大会发言中表示，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。台湾地区参与世卫组织活动，必须按照一个中国原则处理。台民进党当局拒不承认两岸同属一个中国，单方面抛弃了参加大会的政治基础。

陈旭表示，台当局炒作所谓“国际防疫缺口”，但只字不提在一个中国原则下台湾地区卫生专家可参加世卫组织技术活动、台湾地区设立《国际卫生条例》联络点并有效运作等事实真相。究其原因，不过是企图“扩展国际空间”，制造“两个中国”。

陈旭强调，本届大会开幕前，近140个国家向中方表明坚持一个中国原则、反对台湾参加世卫大会的立场，近百个国家就此专门致函世卫组织总干事或公开发表声明。这充分表明，得道多助，失道寡助，公道自在人心。任何“以疫谋独”图谋注定不能得逞。

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