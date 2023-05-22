新华社日本广岛5月22日电（记者姜俏梅 钟雅）应邀参加七国集团峰会的巴西总统卢拉表示，“重演冷战将是愚蠢的”，乌克兰危机应在联合国框架下解决。

巴西总统府官网21日发布了卢拉在七国集团与受邀国会议上发表的演讲全文。卢拉说，如今，将世界分为东方和西方或是北方和南方已“不合时宜”，必须打破文明间的排他性联盟和虚假的“文明冲突”逻辑，“尊重差异的合作才是正道”。

卢拉表示，对于当前世界面临的地缘政治冲突，“如果不基于对话，任何解决方案都不会持久，我们需要努力创造谈判空间”。

卢拉强调，“当前困扰世界的和平与安全挑战远远超出欧洲范围”，巴以、也门、叙利亚等问题也应得到（与乌克兰危机）同等程度的国际关注。

卢拉表示，巴西寻求在国际法基础上建立多极化世界，多极秩序和多边主义如能得到广泛接受和发展，“可以造福所有人”。

22日，卢拉还在记者会上批评美国为乌克兰提供军援，说美方此举无助于和平解决乌克兰危机。卢拉还强调：“乌克兰危机应在联合国框架下讨论，而非七国集团。”

今年，七国集团邀请巴西等国和一些国际组织的领导人参加广岛峰会扩大会议，欲加强同“全球南方国家”合作。分析人士认为，卢拉的上述表态表明巴西同七国集团在乌克兰危机上立场不同。（参与记者：卞卓丹）

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