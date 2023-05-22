新华社首尔5月22日电 专访：美国以零和思维对待贸易秩序损害他国利益——访韩国京畿大学教授金周焕

新华社记者陆睿 孙一然

韩国京畿大学国际产业信息学教授金周焕日前在接受新华社记者书面采访时表示，美国不再从互利双赢的角度对待全球自由贸易体系，而将其视为零和博弈，《芯片与科学法案》和《通胀削减法案》显示出美国霸权思维的本色，对他国造成损害。

金周焕表示，二战后，美国认为自由贸易能够促进美国和全球的经济发展，并以自身霸权为基础制定和管理国际贸易体系，但《芯片与科学法案》和《通胀削减法案》是对现有秩序和规则的修改，这两大法案以气候变化和国家安全为借口，意图将尖端产业转移至美国，反映出美国的霸权主义。

金周焕指出：“（美国）如今以零和博弈思维看待自由贸易体系，而非从互利双赢的角度。”

“芯片法案”被视为美国政府近年来出台的最重要的产业政策之一。根据这一法案，美国政府将投入资金支持美国芯片制造和研发。法案同时规定，只要接受美国政府补贴，10年内就不得在中国或其他一些国家和地区扩大先进芯片产能。同时在美投资的韩国半导体公司若想申领补贴，就必须披露敏感的商业机密，并与美国政府分享超额利润。对此，金周焕表示，这一行为侵犯了企业的自主权，违背了市场原则，而限制韩国半导体企业对华投资的行为，更可看作是对（韩国）国家主权的制约。

金周焕认为，当今全球供应链错综复杂，拆散重组并非易事。对于韩国自身来说，与中国脱钩带来的负面影响将进一步加重本国的经济损失。

金周焕说，两大法案释放出强烈信号，即追随美国并非没有代价，相应还要承担风险，“韩国应与美国和中国都保持良好关系，韩国政府不应将其作为一道单选题来做”。

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