新华社利雅得5月22日电（记者王海洲 胡冠）以“美好的时代、共同的愿景”为主题的第六届中国－阿拉伯国家博览会推介会21日在沙特阿拉伯首都利雅得举行。

宁夏回族自治区党委书记、人大常委会主任梁言顺在致辞中说，中阿传统友谊历久弥坚，是天然的合作伙伴。衷心希望沙方作为本届博览会主宾国组织高规格代表团出席盛会，诚邀沙方各界朋友来宁参会参展，在深挖互补优势、发掘合作潜力、实现互利共赢中共享中国机遇、逐梦美好未来，共同谱写新时代中阿经贸合作新篇章。

沙特工业和矿产资源大臣班达尔·胡拉耶夫说，沙中在经贸、金融、基础设施建设等领域的合作不断拓展深化，双边经贸关系取得长足发展，中国已成为沙特最主要且强有力的合作伙伴之一。“我们非常愿意借助中阿博览会这一成熟平台，拓展合作领域、加快合作步伐。也期待与宁夏在更多领域开展务实合作，将沙中合作推向新高度。”

中国驻沙特大使馆临时代办殷立军说，通过十年的合作交流，中阿博览会规模不断扩大、成果日益丰富，展现出强劲韧性和旺盛活力，已成为中阿共建“一带一路”的重要平台。相信在主宾国沙特的积极参与和支持下，本届中阿博览会将会成功举办。

沙中商务理事会主席穆罕默德·艾尔·阿吉兰在致辞中表示，将带动更多企业组团参会参展，通过中阿博览会这一有效载体和平台，开展更加务实的经贸交流合作。

中阿博览会秘书处向与会嘉宾全面介绍了本届博览会。第六届中国－阿拉伯国家博览会将于2023年9月21日至24日在宁夏银川市举办。

(责编：苏缨翔、崔越)