新华社开罗5月21日电 苏丹武装部队21日宣布，将遵守与快速支援部队20日晚签署的短期停火协议和有关人道主义安排。

苏丹武装部队发言人在一份声明中说：“武装部队宣布对协议的承诺，并希望快速支援部队信守承诺。”

苏丹武装部队和快速支援部队20日晚在沙特阿拉伯港口城市吉达签署协议，同意短期停火并就人道主义行动作出安排。该协议在沙特等国斡旋下达成，停火期限7天，将于当地时间22日晚生效。

根据该协议，双方应确保其指挥和控制下的所有部队在任何时候都全面遵守该协议。双方应保证平民在全国各地行动自由，避免任何违反国际人权法律的行为。双方同意为人道主义援助物资的运送和分发提供便利。

阿拉伯国家联盟21日在一份声明中说，欢迎苏丹冲突双方达成的短期停火协议和有关人道主义安排，这将有助于紧急人道主义援助的提供。阿盟秘书长阿布·盖特强调，冲突双方必须全面执行协议。

据沙特通讯社报道，海湾阿拉伯国家合作委员会秘书长贾西姆21日也对停火协议表示欢迎。

埃及外交部同日也发表声明说，埃及欢迎苏丹的短期停火协议，希望停火期满后能够延长，以最终达成全面和可持续的停火协议。

根据苏丹医生委员会最新数据，4月15日爆发的苏丹武装冲突迄今已造成约850名平民死亡，数千人受伤。（参与记者：陈梦阳、李芮、王燕）

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