新华社加拿大蒙特利尔5月20日电 专访：中国为取得历史性成果发挥了领导力和表率作用——联合国《生物多样性公约》秘书处代理执行秘书库珀谈“昆蒙框架”

新华社记者林威

今年5月22日，是国际社会通过“昆明－蒙特利尔全球生物多样性框架”（简称“昆蒙框架”）后的第一个国际生物多样性日。联合国《生物多样性公约》秘书处代理执行秘书戴维·库珀就此接受新华社记者专访时，高度评价中国为推动国际社会达成并实施这一历史性成果文件所发挥的领导力和中国在保护生物多样性方面的表率作用。他说，中国国家主席习近平推动达成了“昆蒙框架”，国际社会正协力落实。

“在习主席的领导下，中国发挥了建设性作用，将世界各国聚到一起，达成了‘昆蒙框架’的共识。”库珀回顾了2022年12月联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议达成“昆蒙框架”的经历。

中国是COP15的主席国。在大会磋商谈判最关键时刻，习近平主席发表重要讲话，提出推进全球生物多样性保护的中国主张和持续加强生态文明建设的中国举措，为会议取得圆满成功指明方向。

库珀说，在“昆蒙框架”通过后，中国继续履行COP15主席国职责，直至2024年第十六次缔约方大会，“主席国的领导作用对框架的立即顺利实施至关重要”。他说，中国做了很多工作，比如在一些重要的国际会议中推介COP15大会成果等。

库珀表示，国际社会正在积极落实“昆蒙框架”。这一框架的成功实施需要政府、社会的全面投入，也离不开全球团结努力。目前的努力不仅来自传统生物多样性相关领域，也包括通常被认为与生物多样性不相关的领域，其程度前所未有。

他说，各国现在需要将全球框架转化为国家目标，并制定实现这些目标所需的政策。许多国家和组织的重要关注点之一是如何调配财政和技术资源来成功落实目标。

库珀高度评价了中国在保护生物多样性方面的表率作用。他说，中国政府在生物多样性保护方面采取了强有力的政策措施，例如，野生大熊猫的数量正在增长，栖息地也在扩大，世界自然保护联盟将大熊猫受威胁程度由“濒危”降为“易危”。

“这是一个令人难以置信的进展，证明保护措施行之有效，也为世界其他受威胁的野生动物带来了希望。”库珀说。

他指出，“与自然和谐共生”已成为《生物多样性公约》缔约方的2050年愿景，这一理念源于中国古老的“天人合一”哲学，也是如今中国生态环境保护和可持续发展的精髓。中国在这一理念下的生物多样性保护实践和成果，对全球生物多样性保护工作具有重要意义。

库珀在采访中还提到，中国在应对气候变化等方面积极参与国际合作。由于气候与生命紧密相关，这也有助于全球生物多样性保护。

“在习主席领导下，中国倡导生态文明理念，走中国特色的可持续发展道路。中国的现代化具有人与自然和谐共生的特点。”库珀说。

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