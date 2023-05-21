人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

刚果（布）总统为中企承建道路项目奠基

2023年05月21日13:14 | 来源：新华网
小字号

新华社金沙萨5月20日电（记者 史彧）布拉柴维尔消息：20日，由中国路桥公司承建的韦索-博科拉道路及桑加大桥项目开工典礼在刚果（布）桑加省首府韦索市举行，刚果（布）总统萨苏出席仪式并为项目奠基。

刚果（布）国务部长兼领土整治、基础设施及道路养护部长布亚在典礼致辞中，强调了该项目对当地经济社会发展的重要性，高度评价中国路桥公司在刚果（布）项目建设中展现出高效率、高质量的作风，并代表刚总统萨苏、刚政府和人民对中国路桥公司长期以来支持刚果（布）基础设施建设表示感谢。

仪式结束后，萨苏听取了工作人员对工程的介绍并亲自为项目奠基。

包括刚果（布）总理马科索在内的刚政府官员、刚各界人士及企业代表200余人也出席了仪式。

韦索-博科拉道路项目全长56.3公里，包含3座钢混叠合梁桥，其中跨径616米的桑加大桥建成后将成为刚果（布）境内跨径最长大桥。

项目建成后将助力联通中非共和国首都班吉与刚果（布）经济首都黑角，有望为区域内交流互通、经济及民生的改善做出重要贡献。

(责编：苏缨翔、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部