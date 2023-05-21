新华社金沙萨5月20日电（记者 史彧）布拉柴维尔消息：20日，由中国路桥公司承建的韦索-博科拉道路及桑加大桥项目开工典礼在刚果（布）桑加省首府韦索市举行，刚果（布）总统萨苏出席仪式并为项目奠基。

刚果（布）国务部长兼领土整治、基础设施及道路养护部长布亚在典礼致辞中，强调了该项目对当地经济社会发展的重要性，高度评价中国路桥公司在刚果（布）项目建设中展现出高效率、高质量的作风，并代表刚总统萨苏、刚政府和人民对中国路桥公司长期以来支持刚果（布）基础设施建设表示感谢。

仪式结束后，萨苏听取了工作人员对工程的介绍并亲自为项目奠基。

包括刚果（布）总理马科索在内的刚政府官员、刚各界人士及企业代表200余人也出席了仪式。

韦索-博科拉道路项目全长56.3公里，包含3座钢混叠合梁桥，其中跨径616米的桑加大桥建成后将成为刚果（布）境内跨径最长大桥。

项目建成后将助力联通中非共和国首都班吉与刚果（布）经济首都黑角，有望为区域内交流互通、经济及民生的改善做出重要贡献。

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