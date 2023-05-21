新华社东京5月21日电（记者钱铮）日本一项最新研究发现，让哺乳期的母鼠摄入丙酸有助于抑制子鼠支气管哮喘症状——过敏性气道炎症。研究论文已发表在国际期刊《肠道微生物》上。

研究人员说，该研究成果将有助于研发以肠道细菌和短链脂肪酸为标靶来治疗支气管哮喘等过敏性疾病的新方法，此外有可能通过干预围产期女性的生活方式达到预防新生儿支气管哮喘的目的。

丙酸是包括人在内的许多动物肠道内微生物产生的主要代谢物。日本理化学研究所、千叶大学日前联合发布新闻公报说，研究人员准备了分别含乙酸、丙酸和丁酸三种短链脂肪酸的饮用水，以及作为对照的普通饮用水。他们先让怀孕的母鼠全都喝普通饮用水，等子鼠出生后，将哺乳期的母鼠分组，分别喂上述4种饮用水的其中一种。子鼠3周龄断奶后，重新给子鼠和母鼠都喂普通饮用水，6周龄时向子鼠的气管内释放尘螨。

实验结果显示，哺乳期饮用含丙酸饮用水的母鼠其子代支气管肺泡灌洗液中嗜酸性细胞等炎症性免疫细胞所占比例要比其他组母鼠的子代低，这表明哺乳期母鼠摄取丙酸能使子鼠的过敏性气道炎症得到抑制。

此前研究显示，短链脂肪酸通过在免疫细胞中表达的G蛋白偶联受体GPR41和GPR43对维持肠道稳态发挥重要作用。研究人员此次也专门培育了不能合成GPR41和GPR43受体的母鼠，将它们和野生母鼠一起分别按是否摄取丙酸分组。结果发现，不能合成GPR43的母鼠和野生母鼠一样，如果摄入丙酸的话，其子代过敏性气道炎症得到抑制。不能合成GPR41的母鼠则不论是否摄入丙酸，子代支气管肺泡灌洗液中嗜酸性细胞的比例都没有变化。这表明GPR41作为丙酸的受体发挥作用，保护了子鼠免受过敏性气道炎症侵袭。

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