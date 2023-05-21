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“2023年中国有约国际媒体主题采访活动”四川站启动仪式举行

2023年05月21日13:10 | 来源：新华网
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新华网成都5月21日电（吴轶楠）由国家互联网信息办公室网络传播局指导，以“文明交流互鉴 经济互利共赢”为主题的“2023年中国有约国际媒体主题采访活动”19日在四川省成都市启动。四川省互联网信息办公室、成都市互联网信息办公室、成都大运会执委会、中国日报网等负责同志，以及采访团的中外媒体记者参加了启动仪式。

5月19日，“2023年中国有约国际媒体主题采访活动”四川站启动。新华网 张可凡 摄

四川省互联网信息办公室机关党委书记高鹏在致辞中表示，即将举办的成都大运会是促进世界青年大学生交流发展的重要平台，也是展现中国形象、讲好中国故事、播下友谊种子的重要契机。她相信，“当好东道主、喜迎大运会”的火热场景，公园城市示范区建设的丰富素材，奋力谱写中国式现代化四川篇章的生动实践，将是采访团的新闻富矿和报道源泉。

中国故事共创会、“中国有约”采访团外籍代表、美国籍网络名人钟家睿表示，成都是他在过去16年中一直称为“家”的地方，早在21年前第一次来到中国时，他就被这座城市的魅力所吸引。自2020年以来，他一直担任成都电视台的翻译，并在一些节目中担任主持和记者。现在他的目标是助力成都讲好成都故事，吸引更多外国朋友。

采访团成员在东安湖体育公园多功能体育馆内合影。新华网 张可凡 摄

启动仪式后，采访团参观了成都大运会多功能体育馆、游泳馆和主媒体中心，详细了解这场即将于7月28日至8月8日举行的体育盛事的筹备工作，感受成都浓浓的大运会氛围。

在接下来的活动中，采访团将走访成都大熊猫繁育研究基地、金沙遗址，采访都江堰水利工程、白头镇五星村，参观武侯祠、都江堰市钟书阁，欣赏锦江夜景，通过镜头和笔触，让世界更好地了解成都、认识四川、读懂中国。

(责编：苏缨翔、崔越)

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