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“抓住RCEP机遇 推动东北全面振兴新突破”专家座谈会在海口召开

2023年05月21日10:33 | 来源：人民网-国际频道
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“抓住RCEP机遇 推动东北全面振兴新突破”专家座谈会在海口召开。中改院供图
“抓住RCEP机遇 推动东北全面振兴新突破”专家座谈会在海口召开。中改院供图

人民网北京5月20日电 （记者苑基荣）5月20日下午，由东北大学中国东北振兴研究院主办、中国（海南）改革发展研究院和沈阳市社会科学界联合会支持的“抓住RCEP机遇 推动东北全面振兴新突破”专家座谈会在海南省海口市举行。

会议由第十三届全国政协经济委员会副主任、辽宁省政协原主席夏德仁主持。东北大学副校长、中国东北振兴研究院执行院长徐峰出席会议并致辞。中国（海南）改革发展研究院院长、中国东北振兴研究院院长迟福林，国务院发展研究中心对外经济研究部原部长赵晋平，中国国际经济交流中心首席研究员张燕生，商务部国际贸易经济合作研究院学术委员会副主任张建平，中银国际研究有限公司董事长曹远征，辽宁大学党委副书记、校长余淼杰，同济大学特聘教授刘兴华，中国东北振兴研究院副院长李凯等专家以线上线下相结合的方式参加会议并发言。

座谈会上，与会专家围绕“以RCEP为契机深化东北亚区域合作，形成东北经济一体化重要推动力”“用好RCEP政策推进东北与日韩产业深度融合，形成东北开放合作一体化新格局”“打造RCEP实施示范区，实现东北地区高水平开放的突破”等议题展开交流讨论。

(责编：苏缨翔、张悦)

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