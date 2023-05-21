新华社北京5月20日电 美国白宫高级官员19日透露，总统约瑟夫·拜登告诉七国集团领导人，美方将支持向乌克兰提供美制F-16等先进战机以及对乌方飞行员的培训。

拜登等美国官员此前一再公开反对向乌方提供F-16战机。外国媒体分析，拜登态度反转表明美方再次改变立场，向乌援助越来越先进的武器。

口风“急转”？

法新社援引白宫高级官员说法报道，拜登表示，美方“将支持与我们盟友和伙伴的共同努力，用包括F-16在内的第四代战机训练乌克兰飞行员，以进一步加强和提高乌克兰空军的能力”。

4月24日，在美国首都华盛顿白宫，美国总统拜登在一场活动上讲话。新华社发（亚伦摄）

拜登还说：“随着训练在未来几个月展开，我们参与这项工作的国家联盟将决定何时提供战机、提供多少以及谁将提供。”

去年2月乌克兰危机升级后，美国等国积极推动北大西洋公约组织成员国及其他盟友向乌克兰提供武器支援。乌克兰政府近期持续敦促北约国家向乌方提供F-16等战机。不过，美国在这一问题上迟迟没有松口。

本月14日，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基重申希望获得F-16战机。美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比被问及美方是否改变相关立场时回答：“没有。”最近几个月被问及类似问题时，拜登也拒绝批准援乌F-16战机。

法新社分析，美国先前以费用高昂、培训耗时等理由拒绝支持供乌先进战机，如今口风“急剧转变”。

按美联社说法，美国犹豫的另一个主要原因是担心提供先进战机会激怒俄方。不过，尽管有种种担忧，美方在俄乌冲突升级期间的行为一再证明，其经常上演“朝令夕改”。

例如，美国先前在援乌“爱国者”导弹、更远程导弹或坦克时犹豫不决，但最终都松了口。

尽管美方公开坚称在援乌F-16战机上没有任何进展，但据美媒披露，美国国防部3月将两名乌克兰空军飞行员带到亚利桑那州图森市的莫里斯空军国民警卫队基地，让两人熟悉F-16战机并了解飞行员的训练方式。

美方官员私下说，这两名飞行员驾驶了F-16战机模拟器。美方官员还确定，乌方飞行员如果接受过苏制战机训练，现实中可以在大约4个月内完成F-16驾驶培训。

作用有限？

根据美方官员说法，拜登表示，美国将参与对乌F-16战机培训，但关于提供战机的决定将在以后作出。眼下尚不清楚美国是否将仅允许其他国家向乌克兰提供F-16战机，还是自身也会提供战机，也没有关于将提供多少架战机或何时提供的具体估计。

2017年9月30日，一架F-16战机参加在美国加利福尼亚州奥兰治县举行的亨廷顿海滩飞行表演。新华社发（赵汉荣摄）

美国智库战略与国际问题研究中心高级顾问马克·坎西恩说，F-16战机“非常昂贵，且不会从根本上改变力量平衡”。

乌克兰总统泽连斯基15日访问英国并会晤英国首相里希·苏纳克时，后者承诺英方将向乌方提供数以百计防空导弹和远程攻击无人机。按苏纳克说法，英国将与荷兰、比利时和丹麦合作，“使乌克兰获得它所需要的空中作战能力”。

乌方称，对组建跨国“战机联盟”感到乐观。但俄罗斯方面回应说，英国向乌克兰加码军援将使整体局势“变得复杂得多”。

俄方先前表示，西方正在助长乌克兰方面不断提出的更多武器需求。俄罗斯已向北约成员国发出照会，就其向乌克兰供应武器表达不满。俄外交部长谢尔盖·拉夫罗夫日前表示，美国和北约直接参与乌克兰冲突，不仅提供武器，还在英国、德国、意大利和其他国家境内培训乌克兰军人。（刘曦）

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