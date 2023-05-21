中新社联合国5月20日电 (记者 王帆)在第四个“国际茶日”到来之际，中国常驻联合国代表团19日在纽约联合国总部举办系列庆祝活动。

当天首先拉开帷幕的是中国常驻联合国代表团和联合国粮农组织共同主办的“一片神奇的叶子：茶与绿色发展”主题活动。

中国常驻联合国代表张军致开幕辞表示，茶是促进社会发展的重要动力，是增进文明交流的纽带。中国是茶的故乡。“中国传统制茶技艺及其相关习俗”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，成为全人类的宝贵财富。丰富和发展世界茶文化，是我们践行全球文明倡议的重要方向。我们愿以茶为媒，推动国际交流合作。

联合国主管经济和社会事务的副秘书长李军华表示，茶叶贯穿不同文化、经济和历史，真正能将全球联系起来。茶的生产、加工和贸易帮助人们消除贫困和饥饿、提高妇女赋权并实现对生态系统的可持续利用，同落实2030年议程密切相关。

联合国粮农组织首席经济学家托雷罗作为活动嘉宾在视频致辞中表示，茶不仅是一种饮品，也承载着文化、传统和遗产。作为重要经济作物，茶有助于经济增长、创造就业和收入，有助于落实多个可持续发展目标。各方应关注气候变化对茶叶种植负面影响，加大对小农户支持，为茶产业发展创造良好环境。

中国福建省泉州市副市长苏耿聪全面介绍了泉州的茶历史和茶产业情况，以泉州发展的生动事例积极分享对茶文化保护和传承、茶产业绿色升级的经验和实践。

柬埔寨、印度尼西亚、厄立特里亚、孟加拉国、吉尔吉斯斯坦等国常驻联合国代表高度评价此次“国际茶日”活动。他们表示，茶是世界上仅次于水的重要饮品，茶产业对经济社会发展至关重要，助力小农户脱贫增收和妇女赋权。茶有利于促进生物多样性和环境保护、防治洪涝等自然灾害，是人与自然和谐相处的生动阐释。茶是人们日常生活中不可或缺的组成部分，是联通各国人民、促进文化交流互鉴、增进彼此理解和信任的重要渠道。

主题活动后，中国常驻联合国代表团同中国文化和旅游部、泉州市人民政府一道，在纽约联合国总部举办了“茶和天下·雅集”主题展览和招待会。张军与联合国主管外勤支助的副秘书长哈雷共同为联合国首次为“国际茶日”发行的主题邮票揭幕。

在招待会现场，来自泉州的茶艺师和艺术家们为各国来宾展示了茶艺和香道、南音演奏、提线木偶戏等丰富多彩的表演和体验活动。来宾们一边品茶，一边参观茶文化和泉州文化遗产等展览，多角度直观感受中国茶文化魅力。

2019年12月，第74届联合国大会通过决议，将每年5月21日确定为“国际茶日”。今年系首次以实体形式在纽约联合国总部举办“国际茶日”庆祝活动。(完)

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