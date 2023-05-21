人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

述评：美国才是最大“风险”

2023年05月21日09:16 | 来源：新华网
小字号

新华社日本广岛5月20日电 题：美国才是最大“风险”

新华社记者

以美国为首的七国集团正在日本广岛召开峰会。美国联合西方盟友，口口声声要对华“去风险”，继续对中国抹黑、施压。但大家都清楚，当今世界各种重大风险的源头，不是别人，恰恰是美国。

首先，美国是破坏全球和平稳定的最大风险。美国意图在七国集团峰会上继续撺掇其他国家，对俄乌冲突等敏感地缘问题不断火上浇油，煽动对立，制造地区紧张状态。其根本目的就是为美国自身霸权私利服务。美国在建国240多年历史中只有10多年没有打仗。据不完全统计，从二战结束到2001年，世界上发生的248场武装冲突中，美国挑起的就有201场。除了直接军事干涉，经济制裁、文化渗透、煽动骚乱、操控选举也都是美国常用的“黑手”，把世界搞得狼烟四起，造成社会动荡、经济崩溃、恐怖极端组织坐大、百姓流离失所……

其次，美国是搅乱国际秩序规则的最大风险。在政治安全领域，从伊拉克到叙利亚再到阿富汗，美国蔑视联合国宪章确立的自决、主权及和平解决争端等概念，自二战结束以来，不断发动战争或策动“颜色革命”，试图推翻50多个外国政府，粗暴干涉至少30个国家的民主选举。在经贸领域，权威报告显示，美国是迄今为止最“不守规矩者”，世贸组织三分之二的违规由美国引起。美国本质上搞的是“合则用不合则弃”“顺我者昌逆我者亡”。美国口中所谓的“规则”，就是其说一不二的霸道规则；所谓的“秩序”，就是“美国优先”的霸权秩序。在广岛，美国还妄想操纵七国集团形成代表西方利益的所谓“秩序”，但终归不切实际，不合大势，不得人心。

第三，美国是扭曲世界经济运行的最大风险。历史上美国就强迫日本签订“广场协议”，以“经济人质”为手段肢解法国阿尔斯通公司，对欧洲多国挥舞关税大棒。多年来，美国使用制裁、限制进出口、加征关税等多种措施对他国实施经济霸凌；美国大搞“长臂管辖”，出台《反海外腐败法》《敌国贸易法》等国内法对特定国家、组织或个人实施霸道制裁；美国以政治军事力量胁迫其他国家“分帮站队”“脱钩断链”，不得不放弃自然经济联系和巨大协同效益……花样百出的美式操弄，已经扰乱全球产业链供应链安全稳定，试图将世界分裂成两大市场、两套体系，正对全球经济复苏与可持续发展形成严重冲击。国际货币基金组织已经发出警告，如果全球经济陷入严重碎片化，总体经济产出可能萎缩多达7%。

第四，美国是威胁全球金融稳定的最大风险。19日晚，美国总统拜登放弃参加东道主安排的重要活动，紧急应对美国内债务上限棘手谈判。众所周知，美国寅吃卯粮的财政政策、激进多变的货币政策、极度撕裂的政治党争，已经汇成破坏全球金融体系与市场稳定的巨大浊流，源源不断地把美国自身风险带到全世界。去年以来，美联储持续激进加息，美元急剧升值，令不少国家本币贬值、资本外流、偿债成本上升、输入性通胀加剧，一些国家甚至陷入货币或债务危机。长期以来，美国还依仗美元霸权，通过切断或限制美元供应融通等对其他国家施压和制裁，造成金融或经济冲击。更不用说2008年金融危机和之后多次出现的全球金融动荡，美国就是“始作俑者”。

众所周知，中国坚持走和平发展道路，坚定奉行互利共赢的开放战略。过去10年，中国对世界经济增长平均贡献率超过七国集团总和。中国给世界带来的是机遇不是挑战，是稳定不是动荡，是保险不是风险。所以说到“去风险”，美国还是多照照镜子，少来贼喊捉贼这一套。谁都知道，美国才是这个世界最大的乱源和最大的风险。

(责编：苏缨翔、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部