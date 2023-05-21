新华社日本广岛5月20日电 题：美国才是最大“风险”

新华社记者

以美国为首的七国集团正在日本广岛召开峰会。美国联合西方盟友，口口声声要对华“去风险”，继续对中国抹黑、施压。但大家都清楚，当今世界各种重大风险的源头，不是别人，恰恰是美国。

首先，美国是破坏全球和平稳定的最大风险。美国意图在七国集团峰会上继续撺掇其他国家，对俄乌冲突等敏感地缘问题不断火上浇油，煽动对立，制造地区紧张状态。其根本目的就是为美国自身霸权私利服务。美国在建国240多年历史中只有10多年没有打仗。据不完全统计，从二战结束到2001年，世界上发生的248场武装冲突中，美国挑起的就有201场。除了直接军事干涉，经济制裁、文化渗透、煽动骚乱、操控选举也都是美国常用的“黑手”，把世界搞得狼烟四起，造成社会动荡、经济崩溃、恐怖极端组织坐大、百姓流离失所……

其次，美国是搅乱国际秩序规则的最大风险。在政治安全领域，从伊拉克到叙利亚再到阿富汗，美国蔑视联合国宪章确立的自决、主权及和平解决争端等概念，自二战结束以来，不断发动战争或策动“颜色革命”，试图推翻50多个外国政府，粗暴干涉至少30个国家的民主选举。在经贸领域，权威报告显示，美国是迄今为止最“不守规矩者”，世贸组织三分之二的违规由美国引起。美国本质上搞的是“合则用不合则弃”“顺我者昌逆我者亡”。美国口中所谓的“规则”，就是其说一不二的霸道规则；所谓的“秩序”，就是“美国优先”的霸权秩序。在广岛，美国还妄想操纵七国集团形成代表西方利益的所谓“秩序”，但终归不切实际，不合大势，不得人心。

第三，美国是扭曲世界经济运行的最大风险。历史上美国就强迫日本签订“广场协议”，以“经济人质”为手段肢解法国阿尔斯通公司，对欧洲多国挥舞关税大棒。多年来，美国使用制裁、限制进出口、加征关税等多种措施对他国实施经济霸凌；美国大搞“长臂管辖”，出台《反海外腐败法》《敌国贸易法》等国内法对特定国家、组织或个人实施霸道制裁；美国以政治军事力量胁迫其他国家“分帮站队”“脱钩断链”，不得不放弃自然经济联系和巨大协同效益……花样百出的美式操弄，已经扰乱全球产业链供应链安全稳定，试图将世界分裂成两大市场、两套体系，正对全球经济复苏与可持续发展形成严重冲击。国际货币基金组织已经发出警告，如果全球经济陷入严重碎片化，总体经济产出可能萎缩多达7%。

第四，美国是威胁全球金融稳定的最大风险。19日晚，美国总统拜登放弃参加东道主安排的重要活动，紧急应对美国内债务上限棘手谈判。众所周知，美国寅吃卯粮的财政政策、激进多变的货币政策、极度撕裂的政治党争，已经汇成破坏全球金融体系与市场稳定的巨大浊流，源源不断地把美国自身风险带到全世界。去年以来，美联储持续激进加息，美元急剧升值，令不少国家本币贬值、资本外流、偿债成本上升、输入性通胀加剧，一些国家甚至陷入货币或债务危机。长期以来，美国还依仗美元霸权，通过切断或限制美元供应融通等对其他国家施压和制裁，造成金融或经济冲击。更不用说2008年金融危机和之后多次出现的全球金融动荡，美国就是“始作俑者”。

众所周知，中国坚持走和平发展道路，坚定奉行互利共赢的开放战略。过去10年，中国对世界经济增长平均贡献率超过七国集团总和。中国给世界带来的是机遇不是挑战，是稳定不是动荡，是保险不是风险。所以说到“去风险”，美国还是多照照镜子，少来贼喊捉贼这一套。谁都知道，美国才是这个世界最大的乱源和最大的风险。

(责编：苏缨翔、崔越)